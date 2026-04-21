Pérez Llorca pide evitar una huelga educativa y los sindicatos se niegan a negociar mientras no atiendan sus reivindicaciones

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido públicamente a los sindicatos de Educación que eviten la convocatoria de una huelga indefinida anunciada para el mes mayo.

Petición del president, después no llegar a ningún acuerdo durante la reunión mantenida este lunes con la Conselleria, y en la que los sindicatos reclamaban una mejora salarial para el profesorado valenciano.

Juanfran Pérez Llorca ha pedido diálogo y que la negociación no se haga bajo amenazas. Adiverte a los sindicatos que sus exigencias son ahora “muy difíciles de atender”.

La Conselleria de Educación asegura que mantiene abierta a la negociación, mientras que los sindicatos han anunciado que no se sentarán a negociar mientras no se atiendan sus reivindicaciones.

En concreto STEPV y CCOO no participarán de las mesas de negociación excepto en aquellos temas que afectan directamente las condiciones laborales del profesorado. A las mesas sectoriales para tratar estrictamente las normativas de inicio de curso, que son de trámite, no asistirán. UGT, en cambio, ha decidido participar de las mesas pero no harán ninguna aportación en señal de protesta.

Los sindicatos recuerdan que el 25 de septiembre de 2025, hace 7 meses, presentaron a la Consellería de Educación en Junta de Portavoces la plataforma reivindicativa y que la primera mesa sectorial para abordar uno de los temas de esta plataforma, el retributivo, fue el pasado 16 de abril. Una mesa de negociación que, finalmente, sirvió para constatar que la Consellería solo pretende aplazar nuevamente la negociación hasta el otoño.