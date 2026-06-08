La acampada educativa vuelve al centro de la plaza de la Virgen de València tras el Corpus

La acampada que un grupo de docentes inició en apoyo a la huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública el pasado lunes por la noche -hace hoy una semana-, en la plaza de la Virgen de València, ha regresado al centro de la plaza una vez finalizados los actos del Corpus Christie.

Tras la procesión del Corpus, el último acto de la considerada 'fiesta grande' de València, el campamento regresó anoche al centro de la plaza, frente a la basílica, tras reivindicar en un comunicado que "con diálogo y voluntad de solucionan todo los conflictos", y que así lo hicieron ellos hablando con los organizadores de la fiesta.

Desde la acampada educativa señalan que ha sido un fin de semana "extraordinario de tradición, cultura y educación" y exigen a la consellera de Educación, Carmen Ortí, que este lunes se vuelve a sentar con los sindicatos cuando se inicia la quinta semana de huelga indefinida, que "aprenda la lección" de "escuchar las necesidades y trabajar por el consenso".

La acampada de docentes en defensa de una educación pública, de calidad y en valenciano ha programado para este lunes nuevas actividades, como talleres de yoga y de 'dance hall', pintacaras, varios cuentacuentos y las actuaciones de una coral, de una charanga y de una banda de música.