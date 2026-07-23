El Polideportivo de Parque Central organiza jornadas de puertas abiertas para informar a los vecinos y vecinas de Ruzafa

El Ayuntamiento de València, a través de la Fundación Deportiva Municipal, inicia la cuenta atrás para la puesta en marcha del nuevo Polideportivo Parc Central, con la celebración de unas jornadas de puertas abiertas del 23 al 25 de julio, dirigidas a todas las personas interesadas en conocer las instalaciones y descubrir la programación deportiva que ofrecerá la nueva instalación deportiva municipal.

“Ponemos en marcha un nuevo polideportivo en el barrio de Ruzafa, la primera gran instalación deportiva para los vecinos y vecinas de esta zona”, ha recordado la concejala de Deportes, Rocío Gil. “Es un hito histórico para la ciudad, por ello habilitamos un servicio de atención a la ciudadanía para que aquellas personas interesadas se puedan acercar a conocer la instalación y la oferta deportiva en el barrio de cara a la próxima temporada”, ha manifestado la edil.

Durante las jornadas, el horario de apertura será de 9:00 a 21:00 h, los días 23 y 24 de julio, y de 9:00 a 14:00 h, el sábado 25. A lo largo de estos tres días se organizarán visitas guiadas en grupos de entre 10 y 15 personas para recorrer las distintas zonas del complejo, al tiempo que se ofrecerá atención personalizada para resolver dudas y facilitar la contratación de abonos y cursos, tanto de forma presencial como online.

El lunes 27 de julio el nuevo centro abrirá sus puertas en fase inicial en las que estarán disponibles la sala de fitness y la piscina, permitiendo que las personas usuarias comiencen a disfrutar del nuevo centro. El resto de actividad arrancará en el mes de septiembre.

Además, las 500 primeras altas podrán beneficiarse del ahorro del importe de la matrícula al realizar el pago correspondiente al mes de agosto. Asimismo, quienes formalicen su alta disfrutarán de acceso gratuito a las instalaciones durante la última semana de julio.