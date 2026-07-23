Acuerdo Ford-Geely en Almussafes: cinco coches a partir de 2028 y "empleo garantizado"

La automovilística estadounidense Ford y la automovilística china Geely han firmado un acuerdo para que la factoría de Almussafes (València) fabrique, de forma conjunta entre ambas empresas, cinco vehículos a partir de 2028: tres de Ford y dos de Geely, estos últimos íntegramente eléctricos. La planta de La Ribera, dicen estas compañías, se asegura de esta manera un futuro estable y próspero a nivel de producción y empleo.

Será la planta más productiva del conjunto de Europa, han defendido Ford y Geely en la firma del pacto, a la que han asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El jefe del Ejecutivo reivindica la capacidad de atracción de inversiones y el "liderazgo" que la Comunitat Valenciana está encabezando ahora mismo en materia de electromovilidad.

"El cambio está en marcha", ha celebrado Pedro Sánchez en una declaración institucional efectuada en las instalaciones de Ford Almussafes. "Nuestro objetivo es que esta transformación se traduzca en más industria, en más empleos y en más empresas. Empleos, evidentemente, más estables y cualificados y con más futuro", ha destacado el presidente del Gobierno tras la firma del acuerdo Ford-Geely.

También presente en este acto de Ford Almussafes el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien ha destacado el acuerdo entre las diferentes administraciones para garantizar el futuro de la factoría de La Ribera. El jefe del Gobierno valenciano asegura que el trabajo está garantizado y que, en este sentido, ni Ford ni Geely trasladarán a trabajadores asiáticos hasta aquí.

"Esto es garantizar que los 4.000 puestos de trabajo continúen pero también es garantizar que más de 15.000 puestos de trabajo indirectos, que son de empresas proveedoras que están en este parque industrial o en otras partes de la Comunitat, tengan también ese futuro garantizado", ha subrayado el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, como parte de la visita institucional a Ford Almussafes.

La plantilla, "con positividad" a la espera de los compromisos

La nueva empresa que surgirá de la fusión de Ford y Geely a partir de 2028 estará integrada por un 66% de Ford y un 34% de Geely. Los trabajadores y las trabajadoras de la factoría valenciana hacen una primera valoración positiva aunque adelantan que se mantendrán vigilantes ante todos estos compromisos anunciados ahora.

"Es una excelente oportunidad para volver a poner la factoría y el polígono [Joan Carles I de Almussafes] a máxima capacidad tanto en lo que es volumen de fabricación como en lo que afecta al empleo", valora el secretario de Organización de UGT en Ford Almussafes, José Luis Parra. "Es un día de celebración para la Comunitat, para el conjunto del sector del automóvil en España. La verdad es que recogemos el fruto de todos estos años de trabajo tan complicado", defiende Parra.

"Habrá que ver y estudiar el sector de auxiliar, cuáles son sus condiciones y si Geely va a traer muchísimas de las piezas ya de China y aquí se va a convertir en una planta de ensamblaje porque es una gran preocupación para los trabajadores del sector auxiliar", explica el portavoz del Sindicato STM, Dani Portillo. "Saber si van a poder aumentar también la carga de trabajo o realmente van a perder porque China va a traer los recambios y las piezas desde fuera", añade Portillo.