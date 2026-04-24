El presidente de Ford Europa asegura un "papel fundamental" para la fábrica de Almussafes, según UGT

El presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, ha señalado este jueves, en su primera visita a la fábrica de Almussafes, que esta planta desempeñará un "papel fundamental en la transformación" de la compañía en el continente, según ha informado UGT.

El sindicato mayoritario ha avanzado, tras reunirse con el directivo, la puesta en marcha de los equipos que supervisarán las tareas de lanzamiento del futuro modelo multienergía, que conllevará "una reducción en el número de personas gestionadas diariamente bajo el ERTE".

Baumbick, que fue nombrado nuevo presidente de la compañía en Europa en noviembre del año pasado, ha acudido este jueves a la fábrica valeciana donde ha mantenido una reunión con los representantes de los trabajadores.

Tras el encuentro, el portavoz del sindicato mayoritario, Carlos Faubel, ha concluido que "las cosas progresan bien" y ha citado palabras del propio presidente de Ford Europa: "Veo a Valencia desempeñando un papel fundamental en la transformación de Ford Europa".

UGT ha subrayado que "el compromiso que representó el Acuerdo por la Electrificación firmado en 2022 --que a su vez permitió alcanzar el Mecanismo RED del ERTE-- se está materializando con el lanzamiento del nuevo vehículo Ford multienergía, que permitirá la recuperación de la actividad de la fábrica a medio y largo plazo".

"En otras palabras, aquel difícil y crucial compromiso, unido a la actitud de paciencia y fiabilidad que hemos demostrado en Almussafes --a pesar de todos los momentos de cambio en el sector de la automoción y también de los momentos de duda-- va a dar sus frutos", ha asegurado.

Según UGT, el primero de esos resultados será la puesta en marcha de los equipos que supervisarán las tareas de lanzamiento del futuro modelo multienergía.

El sindicato ha explicado que "en breve" alcanzarán un acuerdo para regular estas funciones emergentes, que se regirán a través de los Planes de Desarrollo de Carrera (PDC), "aportando certidumbre para los próximos años".

"Estos pasos son inminentes y marcarán el inicio de una nueva era para nuestra fábrica y nuestra preparación para el lanzamiento de este vehículo", ha indicado. UGT ha precisado que esto supondrá "una reducción en el número de personas gestionadas diariamente bajo el ERTE".

Con todo, el sindicato mayoritario ha trasladado "un mensaje de optimismo y de gratitud a las administraciones y a la sociedad", al tiempo que ha asegurado que los compromisos alcanzados entre UGT y Ford "se están cumpliendo, tarden más o menos tiempo".

Han pasado dos años desde que Ford anunció que fabricaría un nuevo vehículo multienergía que se lanzaría en 2027 y permitiría asegurar la carga de trabajo en Almussafes. En aquel momento, la firma del óvalo cifró la producción en 300.000 unidades anuales.

La planta valenciana solo produce el Ford Kuga desde 2024 y ha encadenado en los últimos años varios ERTE para hacer frente a su excedente de plantilla hasta la llegada de este vehículo. Actualmente tiene en vigor el mecanismo RED, aprobado por primera vez en diciembre de 2024, para mantener el empleo de la fábrica mientras no llega la nueva carga de trabajo. El expediente implica un compromiso de mantenimiento del empleo y un programa de recualificación de las personas trabajadoras.

El pasado mes de diciembre, Ford anunció la siguiente fase de su transformación europea y afirmó que la planta valenciana de Almussafes "seguirá desempeñando un papel fundamental para llevar a cabo el plan de Ford de una cartera mejorada de vehículos de pasajeros en Europa", indicó la compañía.

En este contexto, en febrero trascendió que Ford ha mantenido conversaciones con la empresa china Geely sobre el intercambio de capacidad de fabricación en Europa, que incluiría, entre otros aspectos, analizar oportunidades para usar la planta de montaje de la compañía estadounidense en Almussafes.

UN "INSULTO"

En un comunicado, STM Intersindical ha denunciado tras la visita del presidente de Ford Europa que "seguimos igual": "Por más que se esfuerce el sindicato que nos ha condenado a perder tanto por tan poco, con su firma del acuerdo de la electrificación y la promesa incumplida de los vehículos eléctricos, da mucha vergüenza ajena verles seguir defendiendo que estamos en el buen camino".

"Pisar moqueta es lo que tiene, no estar en las cadenas de producción con los dolores de espalda les hace vivir otra realidad. Mientras en Ford Almussafes hemos perdido 1.700 puestos de trabajo y un 15,3% de poder adquisitivo en CUATRO años de congelación salarial, ¿ahora nos quieren convencer de que estamos en buena posición para aceptar más carga de trabajo? Es un insulto", ha agregado.

El sindicato critica que "año tras año escuchamos el mismo discurso: que la plantilla de Ford Almussafes es la mejor de todas; y mientras tanto, después de cinco años de esfuerzos, estamos mucho peor", algo que han tildado de "lamentable".

Una vez más, "desde STM exigimos que se dejen de marear la perdiz y anuncien ya de una vez, los nuevos modelos que vamos a fabricar en Ford Almussafes. Después del alto precio que ha pagado la plantilla, consideramos una falta de respeto la incertidumbre que viven los trabajadores y trabajadoras que día a día lo dan todo por Ford", zanjan.