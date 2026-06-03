El Ayuntamiento resuelve la adjudicación de la fabricación de la ‘Senyera’ que encabezará las procesiones del ‘9 d’Octubre’

El Ayuntamiento de València ha adjudicado de manera provisional el contrato para fabricar una nueva réplica de la ‘Reial Senyera’ original del siglo XVI que se conserva en el Museo Histórico Municipal. La copia sustituirá a la que encabeza la procesión cívica del ‘9 d’Octubre’, que está muy deteriorada,

Como adelantamos en Onda Cero, al proceso de licitación del encargo se presentó una única oferta que, según hemos sabido, ahora han dado por buena los técnicos municipales del área de Contratación. En las próximas semanas se ratificará la adjudicación si no surgen contratiempos.

La encargada de fabricar la copia será la firma Artesanía Suay, un taller de indumentaria tradicional y bordado situado en el centro de València. La idea es que la réplica se parezca lo máximo posible a la original, como explicaba hace unos meses el concejal de Acción Cultural, José Luis Moreno:

La réplica costará 185.000 euros y el plazo de fabricación y entrega previsto en el contrato es de ocho meses por lo que, si no parecen problemas, estará lista para la procesión de 2027. La copia se elaborará de acuerdo con el resultado de los estudios encargados hace cuatro años por el Ayuntamiento para analizar los materiales y la técnica de fabricación empleados en la original. Para realizar esa investigación el Instituto Valenciano de Restauracióny Conservación (IVRC) tomó 80 muestras de la ‘Senyera’ de 1545.

La enseña que encabeza actualmente las procesiones del ‘9 d’Octubre’ también es una réplica de la del siglo XVI, que se confeccionó en 1928. Esta bandera fue restaurada hace cinco años, pero se encuentra en un estado de conservación muy precario y de ahí la necesidad de elaborar una nueva.

El contrato incluye la confección de la bandera propiamente dicha (con sus bordados, cordones, borlas y la esclavina, es decir, la parte textil), así como la réplica del asta y del tahalí, que es el elemento que permite portarla. La empresa adjudicataria deberá entregar la bandera completamente acabada y debidamente montada, lista para ser portada en la procesión cívica. Esto implica que la enseña deberá entregarse confeccionada y vestida sobre el asta, siguiendo el modelo histórico, y garantizando su caída y vuelo de forma estética y funcional.

La bandera privativa de la ciudad

La 'Senyera' de València es la bandera privativa de la ciudad. En su origen encabezaba la milicia urbana en las acciones militares en defensa de los fueros y privilegios del municipio portada por su máxima autoridad, ‘el Justicia’. La Senyera se exhibía como señal de movilización en lugares visibles, como la ‘Sala del Consell’ o las murallas, acompañada por pregones y toques de campana, y era seguida por caballeros y milicias según establecían los fueros reales. Sin llegar a abandonar esta función, con el tiempo fue adquiriendo un papel ceremonial, al incorporarse a los actos solemnes de la ciudad.