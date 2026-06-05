Educación entrega a los sindicatos docentes un documento con propuestas por 3.338 millones

El documento entregado este viernes por la Conselleria de Educación a los cinco sindicatos de docentes para intentar desconvocar la huelga indefinida, que cumple hoy 20 días lectivos, cifra en 3.338,26 millones de euros las propuestas para "transformar la educación pública y garantizar el futuro de nuestros hijos".

Al inicio de la décima mesa negociadora, la Conselleria ha entregado el documento de 18 páginas denominado 'Acuerdo Global para la mejora y transformación de la educación pública en la Comunitat Valenciana', con una inversión total de 3.338,26 millones de euros, de los que 1.409,7 millones serían para infraestructuras educativas, y dentro de este apartado 140 millones para climatizar los centros.

En cuanto al aumento salarial de los docentes, se mantiene la propuesta de un incremento progresivo de 200 euros mensuales firmada ya con ANPE y CSIF, con una inversión de 802,3 millones de euros para el personal docente.

Por lo que respecta a las ratios, el nuevo texto propone que el número máximo de alumnos en Bachillerato sea de 28, frente a los 30 del documento anterior.

Retransmisión

La consellera de Educación, Carmen Ortí, y el secretario autonómico del ramo, Daniel McEvoy, están desgranando los detalles de la propuesta, que incluye las "mejoras" que, según el equipo negociador de la administración, se han ido incorporando "a lo largo de 18 mesas".

Al inicio de la reunión, --que, por primera vez, se está retransmitiendo en streaming-- la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha celebrado que algunos sindicatos --STEPV, UGT y CCOO-- hayan "vuelto al diálogo y estén en esta mesa, que es donde se tienen que hacer las propuestas". Dicho esto, ha reivindicado que el Consell, con la nueva propuesta presentada, demuestra que está "al lado de cada familia y trabaja por una educación pública y de calidad".

Ortí, que ha vuelto a recordar que la última reunión presencial --el pasado domingo-- acabó con la Conselleria "sitiada" y con los responsables de Educación y los representantes de algunos sindicatos "retenidos hasta las dos de la mañana" en las instalaciones, ha defendido que esta propuesta comprende "una ampliación presupuestaria ambiciosa, como requiere la situación", y cuenta con un "calendario concreto de aplicación" que es "verificable".

"No todo puede hacerse en un año, es evidente", ha señalado la consellera, que por eso mismo ha puesto en valor la planificación "a corto plazo y dentro de la agenda propia del Consell".

Con esta oferta, estructurada en los diferentes bloques que integran la lista de reivindicaciones del colectivo docente, la Generalitat pretende, "por el bien de todos, alcanzar un buen acuerdo", ha defendido, por su parte, McEvoy.

El documento contempla, en primer lugar, un desglose plurianual --que va desde este mismo año y hasta 2029-- de la inversión prevista, con 140 millones acumulados del Plan Edu Clima; 829,7 en el impulso al Plan Edificant: 400 millones en el Plan de Inversión Educativa Directa de la Generalitat, 40 para Plan Recole Ayuntamientos; 325 millones para contrataciones de profesorado y 32 más para la apertura de nuevas aulas UECO.

Asimismo, se estima en 111,4 millones el montante por aumento de docentes por la bajada de ratios en Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP; 658 millones para la gratuidad de la etapa 0 a 3 años y la mejora de las ratios; y 802,3 millones por el aumento del sueldo del profesorado de 200 euros vinculados al IPC.

En cuanto a plantillas y personal docente, recoge 5.000 nuevas contrataciones de profesorado (plantillas de centros y refuerzo de inclusión); 2.742 nuevos docentes específicos para la bajada de ratio; 10.000 plazas estabilizadas en estructurales (mínimo 50% para inclusión), y 469,12 millones del coste total del Plan+Mestre, que se desarrollaría a un horizonte de cuatro años.

Por lo que respecta al bloque de retribuciones, se mantiene la oferta de subida de 200 euros escalonada, ya firmada por dos de los sindicatos (ANPE y CSIF): 75 euros en el complemento específico autonómico en septiembre; otros 75 en enero de 2027, y los 50 euros restantes en enero de 2028. Esta cifra, apunta el texto, "se considerará como mínimo y en ese momento se negociará una subida ulterior en función del presupuesto vigente en ese ejercicio y el IPC".

En el capítulo de ratios, se detalla que Infantil y Primaria se pasará de 25 a 22 alumnos por aula, lo que supone una reducción del 12 %. En Educación Secundaria Obligatoria la ratio máxima descenderá de 30 a 25 alumnos por aula, un 17 % menos, mientras que en Bachillerato se reducirá de 35 a 28 alumnos, lo que representa un descenso del 20%.

En Formación Profesional se plantea una reducción de 18 a 15 alumnos por aula en los ciclos de grado básico y de 30 a 25 alumnos en los ciclos de grado medio y superior. También se prevé una disminución del 10 % del alumnado en las enseñanzas de régimen especial.

Con esta medida, según la Generalitat, "la Comunitat Valenciana adelanta un año la aplicación de las ratios contempladas en el proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes".

En el punto del valenciano, la propuesta de acuerdo contiene el "desarrollo de un plan de formación del profesorado, con especial incidencia en las comarcas de predominio lingüístico castellano" y la "regulación de la formación del profesorado, por parte de la Conselleria y de entidades colaboradoras, conducente a la expedición de los certificados de Capacitació y Diploma de Mestre de Valencià, y de sus efectos exclusivamente como mérito en los procedimientos de acceso y provisión en que participe el personal docente". "Todo ello en el marco de la legislación vigente", precisa.

En su primera intervención, los representantes de STEPV, el sindicato mayoritario, han negado que la Conselleria haya estado sitiada en ningún momento y ha recriminado a la consellera que quiera dejar por "violentos" a los docentes. También ha criticado que no se les haya facilitado con antelación el documento, que contiene "ausencias importante" respecto a las peticiones del profesorado, por lo que ha pedido realizar un receso en la sesión.

Por su parte, ANPE ha defendido que siempre ha defendido la negociación y ha expuesto que necesita tiempo para estudiar el contenido del nuevo documento. Igualmente, CSIF ha apuntado que, dado el texto se ha conocido en la propia mesa, "ninguno de los sindicatos podemos decir sí o no a los textos porque todos tenemos nuestros procedimientos".