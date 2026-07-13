Desarticulada una organización dedicada al cultivo de marihuana

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal especializada en el cultivo de marihuana en instalaciones indoor en distintos puntos de la Comunitat Valenciana. La operación se ha saldado con 14 detenidos, la intervención de cerca de 3.000 plantas de marihuana, 12.000 esquejes, 30 kilos de cogollos preparados para su distribución, 87.800 euros en efectivo y diversas armas. Tres de los arrestados han ingresado en prisión provisional.

La investigación, iniciada en enero por agentes de la Comisaría de Xirivella-Aldaia-Alaquàs, permitió localizar varios centros de producción en Benifaió, Alginet, Benaguasil, Serra, la Pobla de Farnals y Moncofa. En siete registros simultáneos se desmantelaron tres plantaciones, entre ellas una macroplantación de alta tecnología con casi 3.000 plantas en avanzado estado de crecimiento, además de un inmueble utilizado como guardería para almacenar la droga.

Según la Policía, los responsables residían en viviendas de alto nivel económico, mientras que los encargados de vigilar las plantaciones vivían en los propios cultivos en condiciones precarias. La red extremaba las medidas de seguridad, utilizando vehículos de alquiler, relevando con frecuencia a los operarios y desplazándose por distintos puntos del país para ampliar su actividad.

La operación se aceleró tras un “vuelco” entre bandas rivales ocurrido el pasado 4 de julio en una plantación de Llíria, donde la Guardia Civil halló 450 plantas de marihuana y casquillos de munición de 9 milímetros. Los detenidos han pasado a disposición judicial como presuntos autores de delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a organización criminal.