Los docentes convocan una protesta frente a Les Corts

La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic ha convocado una concentración para el próximo martes 14 de julio, a las 11.00 horas, frente a Les Corts, con el objetivo de reclamar un aumento de la inversión en educación pública y la reactivación inmediata de todas las actuaciones pendientes del Pla Edificant. Además, la entidad exige el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana relativas a las plantillas docentes.

La plataforma denuncia que la paralización de las obras del Pla Edificant ha provocado retrasos en la construcción y mejora de infraestructuras educativas, obligando a numerosos centros a continuar desarrollando su actividad en instalaciones que consideran inadecuadas o con deficiencias que afectan al día a día de la comunidad educativa. Asimismo, recuerda otras reivindicaciones pendientes desde la huelga educativa, entre ellas la reducción de las ratios, mejoras salariales y laborales para el profesorado, más recursos para atender al alumnado y la derogación de la ley de libertad educativa.

“La educación pública y el derecho del alumnado a estudiar en centros dignos tienen que situarse por encima de cualquier otra consideración y no vamos a parar hasta conseguirlo”, ha afirmado la portavoz de la Plataforma, Elisabet García, quien ha animado a la ciudadanía a participar en la concentración para reclamar una mayor apuesta por la enseñanza pública.