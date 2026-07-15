València autoriza la construcción de las primeras 62 viviendas en el PAI

El Ayuntamiento de València ha concedido en menos de dos meses, desde la solicitud, la licencia urbanística para la construcción de las primeras 62 viviendas públicas promovidas por Casa 47 en suelos de titularidad estatal en la ciudad, dentro del PAI del antiguo Cuartel de Ingenieros.

La concesión de esta licencia responde a la voluntad de colaboración y de agilización de expedientes manifestada por la Delegación de Urbanismo a la entidad pública. El concejal de urbanismo, Juan Giner, confía en que pronto puedan comenzar los trabajos de construcción. Insta a la entidad a solicitar la licencia para el resto de viviendas que tiene previsto construir en el ámbito del PAI de Ingenieros, así como a impulsar el desarrollo del PAI del Parque de Artillería.

El inmueble se desarrollará en un único bloque con ocho plantas de viviendas y contará con dos plantas bajo rasante destinadas a garaje, con 62 plazas, así como aparcamiento para 62 bicicletas en planta baja. Por tipologías, el edificio incluirá cuatro viviendas de un dormitorio, 46 viviendas de dos dormitorios y 12 de tres dormitorios.