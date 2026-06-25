Elche se solidariza con el pueblo de Venezuela tras el doble terremoto que ha asolado el norte del país

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha expresado la solidaridad del conjunto de la sociedad ilicitana con la tragedia provocada por el doble terremoto que se ha registrado en Venezuela y que, a la hora de escribir estas líneas, deja un balance de 164 personas fallecidas y cerca de un millar de heridos tras.

Los dos potentes seísmos registrado en el norte del país iberoamericano han registrado una de magnitud superior a 7 en la escala de Richter. A los mismos le han seguido una treintena de réplicas de menor intensidad.

Los terremotos han dejado una importante cantidad de edificios colapsados en La Guaira, considerada la zona más afectada por el terremoto doble.

En Elche residen un total de 2.047 censados en el padrón municipal. El alcalde ilicitano ha trasladado públicamente a los mismos la solidaridad de los ilicitanos y ha puesto a su disposición los recursos que puedan estar al alcance del Ayuntamiento para ayudarlos en lo que necesiten.

“Estamos todos impactados”, ha afirmado Pablo Ruz, que ha añadido que la ciudad de Elche “abre los brazos de todo corazón” a la comunidad venezolana que residen en el municipio.

El primer edil ilicitano ha destacado que “el pueblo de Elche generoso” y, dirigiéndose directamente a los ciudadanos de nacionalidad venezolana que viven en el municipio, ha concluido que tienen “abiertas” las puertas del Ayuntamiento.