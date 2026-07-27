El eclipse solar del 12 de agosto se verá en Elche y las comarcas del Vinalopó con una parcialidad del 98 %

Cada vez queda menos para el 12 de agosto, que es un día en el que, sin duda, millones de miradas se dirigirán al cielo. El motivo: el eclipse solar total que va a tener lugar ese día.

Lo que va a ocurrir es que la luna se va a interponer entre la Tierra y el Sol, pasando por el centro de manera que el cono de sombra que esa situación produce va a coincidir con la zona geográfica del planeta que ocupa España y, con ello, el eclipse va a ser visible en el país desde las 19:40 horas de ese 12 de agosto hasta la puesta del sol, hacia las 21:00 horas.

El espectacular fenómeno comenzará a ser visible en el norte de España y conforma avance el día se irá haciendo visible en el resto de España, también en nuestra zona, por tanto, desde las tres comarcas del Vinalopó.

La fase en la que la luna tapará por completo el sol se producirá en la Comunitat Valenciana entre las 20:32 y las 20:33 horas aproximadamente. En ese momento el día se oscurecerá de golpe y se hará visible la corona solar, con un halo luminoso que rodea al Sol, si bien ese fenómeno no será visible desde nuestra área.

Castellón será la provincia en la que se verá la fase del eclipse en la que la luna tapará por completo el sol.

En Elche y las comarcas del Vinalopó el eclipse será parcial: el sol queda mordido, pero no tapado del todo, aunque muy cerca de ello.

El último eclipse solar total que se puedo observar desde España se remonta al 28 de mayo del año 1900. Se trata de un fenómeno que, con las características de este año, no se va a volver a repetir en el país hasta dentro de cien años.

Es necesario recalcar que para poder observar el eclipse solar es necesario hacerlo con gafas homologadas para ello. Sólo de esa manera se evitará sufrir lesiones en los ojos.

Las gafas de sol convencionales no ofrecen protección suficiente frente a la radiación solar y pueden provocar lesiones irreversibles en la vista.

Además, nunca debe observarse el sol directamente con cámaras, prismáticos o telescopios si no incorporan filtros solares homologados. Tampoco son seguros los métodos caseros, como cristales ahumados, radiografías o CDs, ya que ninguno bloquea la radiación dañina.