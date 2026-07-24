Elche y Eldense siguen con su puesta a punto en La Nucía

El Elche de Martín Anselmi disputará este viernes en La Nucía su segundo encuentro de pretemporada. El Johor de Malasia será el rival del cuadro franjiverde. El primer test se saldó con triunfo gracias a los tantos de Ali Houary y Umaru. La ausencia de fichajes está sirviendo como oportunidad para la cantera.

A la espera del regreso de los internacionales Buba Sangaré y David Affengruber, que se unirán a la pretemporada este sábado, el Elche sigue sin ninguna cara nueva respecto a la pasada campaña. Los nervios crecen entre la afición, puesto que restan solo tres semanas para el inicio liguero.

En el partido inaugural de pretemporada ante Kaiser Chiefs, Dituro tuvo que ser sustituido por un golpe en el hombro. Iturbe volverá a contar con minutos en La Nucía, pendiente de la llegada de otro portero que podría provocar su salida del Martínez Valero. El exguardameta del Atlético de Madrid se quedó en blanco el pasado curso.

Por otro lado, La Nucía también acogerá este sábado desde las 10:00 horas el tercer amistoso del Eldense. Los de Claudio Barragán suman dos derrotas ante el Millwall y el Valencia, a pesar de dejar buenas sensaciones. El Al-Ettifaq saudí será el rival azulgrana en el camino de la puesta a punto de cara al inicio de Liga en Segunda.