El Elche ultima el fichaje del lateral Deiver Machado

Deiver Machado será el primer refuerzo para el nuevo Elche de Martín Anselmi. El lateral izquierdo de 32 años (cumplirá 33 en septiembre) aterriza libre en el Martínez Valero. Es internacional con Colombia y de hecho ha disputado la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá.

El interés fue avanzado este martes por el periodista Santiago Candel y la operación está muy cerca de concretarse. La salida de Leo Petrot ha dejado 'cojo' al Elche en el carril zurdo de la zaga, por lo que la incorporación del sudamericano permitirá cubrir el hueco del francés. Pedrosa también volvió al Sevilla.

Machado está libre tras dejar el Nantes. También en Francia militó en el Lens y en el Toulouse. Además, jugó en Bélgica en el KAA Gante. Es decir, es un jugador con experiencia en el fútbol europeo. Sus inicios fueron en Colombia, donde vistió las elásticas de Alianza, Atlético Nacional y Millonarios.

Tiene un valor de 1,8 millones de euros para Transfermarkt. Hace tres años ese valor llegó a alcanzar los cuatro millones de euros.