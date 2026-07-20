Barzic y Ali Houary: vidas paralelas y un futuro a resolver en el Elche

La pretemporada del Elche de Martín Anselmi marcará el futuro de algunos futbolistas que no saben con certeza dónde jugarán a partir del mes de septiembre. En ese grupo de jugadores figuran los canteranos Matia Barzic y Ali Houary, además de Adam Boayar. Los dos primeros han vivido una carrera similar hasta el momento.

Ambos canteranos fueron cedidos el pasado curso a Segunda División. Barzic jugó en la Cultural desde el principio. Fue importante para sus técnicos, a pesar del descenso de su escuadra a Primera RFEF. Ali Houary comenzó en Primera con el Elche, siendo titular para Sarabia. En la segunda vuelta fue cedido al Mirandés, equipo que también cayó a la categoría de bronce.

Tanto Barzic como Houary hicieron la 'mili' en la división de plata. Para el central fue su segundo préstamo consecutivo, pues la segunda vuelta del curso 2024-2025 militó en el CD Eldense. Una experiencia que también acabó con el descenso del cuadro azulgrana a Primera RFEF.

Ahora Barzic y Ali luchan por ganarse un sitio en la plantilla de Anselmi en Primera. En el primer test de pretemporada, el mediapunta anotó el primer tanto ante Kaiser Chiefs. El defensa, por su parte, tuvo minutos en el segundo acto. La ausencia de fichajes es una buena oportunidad para que los canteranos demuestren su nivel.

Los dos jugadores cuentan con el interés de numerosos equipos de Segunda, pero harán la pretemporada con el Elche y en las últimas semanas de agosto se resolverá su futuro. En la entidad franjiverde son conscientes de que son futbolistas con nivel, pero su continuidad pasa por la evolución del mercado.

Adam Boayar

Un caso distinto lo protagoniza Adam Boayar. El atacante hispano-marroquí contó con propuestas para salir cedido el pasado curso, pero se quedó en el Elche. Tuvo minutos en algunos encuentros con Sarabia. Incluso se estrenó como goleador en la élite, con un tanto de chilena frente al Levante.

En el tramo final estuvo fuera de combate por varios problemas musculares que le mermaron. Adam es otra carpeta en la planta noble del Martínez Valero. Aún con molestias se quedó fuera del primer amistoso ante Kaiser Chiefs. El ataque es la demarcación más 'coja' tras la salida de los tres puntas del curso pasado.