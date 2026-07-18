El consumo regular de zumo de granada reduce el riesgo de brotes en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal

Ingerir zumo de granada de manera regular favorece una menor inflamación intestinal en pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal.

Así lo concluye un estudio en el que ha participado Vicente Navarro, director clínico de la unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario del Vinalopó de Elche, que también es director de la Cátedra de Microbiota Humana de la Universidad Católica San Antonio de Murcia y director de grupos de investigación en microbiota en la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana.

En la investigación han estado implicados distintos centros, entre ellos el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura de Murcia. También han participado en el estudio universidades de Italia y Nueva Zelanda, así como un hospital de Bolonia.

La investigación ha consistido en un ensayo clínico de doce semanas de duración y se ha llevado a cabo en pacientes de enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa que, pese a no presentar síntomas, mantenían niveles elevados de calprotectina fecal, que es la proteína que libera los glóbulos blancos que actúa como biomarcador de inflamación intestinal.

Se articularon dos grupos. Los integrantes de uno de ellos ingirieron zumo de granada cien por cien, a razón de dos tomas diarias, mientras que los del segundo grupo no lo hicieron.

Durante los tres meses de estudio, el grupo de consumió zumo de granada registró una reducción significativa del citado biomarcador, mientras que en el de placebo no se observaron cambios.

El doctor Vicente Navarro del Hospital Universitario del Vinalopó ha explicado que la ingesta regular de zumo de granada provoca que los niveles de la proteína analizada bajan de manera significativa por lo que, según estiman los investigadores, “muy probablemente” los pacientes pueden estar “libres de la enfermedad” durante “más tiempo” ya que “disminuye” el “riesgo de nuevos brotes”.

"El objetivo no consistía en tratar un brote activo, sino analizar si una intervención nutricional rica en compuestos fenólicos presentes en el zumo podía contribuir a mantener la remisión y a reducir la inflamación subclínica que, en muchos casos, precede a una recaída", han señalado el doctor Vicente Navarro que ha añadido que el estudio también se ha constatado una disminución de los niveles plasmáticos de endotoxina y cambios en la expresión de genes relacionados con la inmunidad de la mucosa intestinal y la función barrera: "En conjunto, los resultados refuerzan la hipótesis de que determinados compuestos bioactivos de la granada podrían influir sobre mecanismos implicados en la inflamación intestinal de bajo grado", han destacado el director de la unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario del Vinalopó de Elche.

Ahora bien, el doctor Vicente Navarrio ha recordado que el ensayo "tiene el alcance de una prueba de concepto" y “para demostrar que estén más tiempo libres de enfermedad, harían falta meses o un año de seguimiento y la evaluación de más pacientes".