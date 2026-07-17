¿Cuántos jugadores del Elche han disputado las rondas finales de un Mundial?

El domingo se disputa un encuentro histórico con la final del Mundial entre España y Argentina. La selección busca la segunda estrella dieciséis años después del inolvidable Mundial de Sudáfrica. En el conjunto de Luis de la Fuente militan dos exjugadores del Elche: Unai Simón y Fabián Ruiz.

El portero ni siquiera llegó a estrenarse en partido oficial con la camiseta franjiverde. El vasco llegó cedido por el Athletic, pero solo pudo debutar en un amistoso. Distintas situaciones, como la lesión de Iago Herrerín o la salida de Kepa al Chelsea, obligaron al meta a regresar al Athletic Club. Fue repescado.

Este viernes hemos hablado en 'Radioestadio Elche' con Antonio Pamies, responsable del Área de Historia del Elche CF. Con él hemos repasado los franjiverdes que han llegado a rondas finales de un Mundial, desde el campo o desde la dirección de banquillo.

Aparecen nombres como Mario Pasalic o Fede Fernández, subcampeones con Croacia y Argentina. Por supuesto, se cuela el nombre de Marcelo Trobbiani como campeón del mundo.