La Guardia Civil detiene en Elche a un hombre por coordinar un grupo que estafaba por el método del 'hijo en apuros'

La Guardia Civil ha desarticulado una organización que acusada de dedicarse a cometer estafas mediante el conocido método del 'hijo en apuros', que una modalidad delictiva basada en la suplantación de identidad a través de aplicaciones de mensajería instantánea para conseguir que las víctimas realicen transferencias de dinero bajo una falsa situación de urgencia.

En Elche se ha detenido a un hombre que está considerado pieza clave en el entramado al estar encargado de coordinar las operaciones económicas del mismo.

El arresto de ese implicado lo ha realizado la Guardia Civil de Santa Pola en el marco de una investigación llevada a cabo por agentes de la benemérita de Almassora, municipio de la provincia de Castellón.

Además, se ha detenido a tres personas más en Oropesa del Mar y Granada.

Otras tres personas han quedado en situación de investigadas.

Según la Guardia Civil, el grupo desarticulado estaba “perfectamente estructurado”, en el que cada uno de sus integrantes desempeñaba funciones específicas para facilitar la comisión de las estafas y el posterior blanqueo del dinero obtenido de forma ilícita.

Para ello, el dinero transferido por las víctimas de las estafas era distribuido por colaborades del grupo, que en el argot policial se conocen como 'mulas', entre diferentes cuentas bancarias.

Más tarde ese dinero era sometido a diversas operaciones económicas con el objetivo de dificultar su localización y ocultar su origen ilícito.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por un vecino de la localidad de Almassora que manifestó haber sido engañado mediante un mensaje recibido a través de una aplicación de mensajería instantánea.

El denunciante aseguró que convencido de que mantenía una conversación con su hija, realizó una transferencia de 7.000 euros, creyendo que atendía a una situación de urgencia.

En primer lugar se arrestó a una mujer residente en Oropesa de Mar que, presuntamente, está relacionada con la recepción inicial del dinero obtenido mediante la estafa. A partir de esa detención se sucedieron el resto, entre ellas la practicada en Elche.