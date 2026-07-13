La Policía Local de Sax alerta de la presencia de un "caimán de pequeño tamaño” en la ladera del río Vinalopó a su paso por la localidad

La Policía Local de Sax, municipio de la comarca del Alto Vinalopó, ha alertado de la presencia de "un caimán de pequeño tamaño" en la ladera del río Vinalopó a su paso por la localidad, por lo que "se ha activado el protocolo correspondiente para su localización y captura por los servicios competentes".

A través del perfil en una red social, el cuerpo de seguridad municipal ha alertado este pasado sábado de la presencia del reptil instando a la ciudadanía a que si observa al animal mantenga la calma, no intentar acercarse, ni capturarlo ni ahuyentarlo.

En el mismo mensaje, la Policía Local de Sax ha pedido haya distancia de seguridad y contactar de inmediato con la propia policía municipal o con el 112, indicando la ubicación exacta y, ·si es posible, sin perder de vista al animal desde una posición segura·.

Además, como medida de precaución, ha recomendado evitar, "en la medida de lo posible", pasear con animales de compañía por la ladera del río "hasta que finalicen las labores de búsqueda y se confirme la retirada del ejemplar", algo de lo que, de momento, no hay constancia.

"La colaboración ciudadana es fundamental para garantizar la seguridad de todos y facilitar una rápida intervención", concluye la Policía Local de Sax en el mensaje difundido.