Detenido en Elche el dueño de un bar por pagar para que robaran para él conservas a cambio de cinco euros cada tres unidades

La Policía Nacional ha detenido en Elche a un hombre, dueño de un bar en el barrio de El Toscar, que está acusado de pagar a personas en situación de vulnerabilidad para que robaran latas 'gourmet', principalmente de marisco, que luego servía en un bar que regenta obteniendo una alta ganancia económica.

El arrestado, de 65 años de edad, no tiene antecedentes, encargaba a terceros a sustraer de supermercados latas de conservas de alto precio, por ejemplo, de berberechos, huevas de maruca, pulpo, anchoas, ventresca, mejillones y atún. Pagaba 5 euros por cada tres unidades de esos productos que le entregaban.

Durante la investigación, los agentes de la Policía Nacional observaron un alto trasiego de personas que llegaban al bar del detenido con bolsas y mochilas, al parecer llenas de envases, y que al poco tiempo se marchaban sin ellas.

El hombre, que es de nacionalidad española, ha sido detenido acusado de los presuntos delitos de inducción al hurto, de receptación y otro contra la salud pública ya que con el material sustraído no garantizaba el mantenimiento de la cadena de frío ni la trazabilidad del producto ni las condiciones de transporte.

En el bar del detenido los agentes hallaron gran cantidad de estas latas y envases sin ningún tipo de factura o documentación que acreditara la procedencia o proveedor.