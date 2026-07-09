Ford Automóviles Crespo hace doblete de excelencia en su 50 aniversario

El concesionario Automóviles Crespo, red oficial de Ford para Elche y Vega Baja (Orihuela), vive un año histórico marcado por el doble reconocimiento a su trayectoria. La empresa ha sido distinguida con su cuarto President’s Award, que es el galardón europeo que corona a los concesionarios mejor valorados por sus propios clientes en venta y posventa. Este reconocimiento coincide, además, con su destacada nominación internacional al programa de responsabilidad social “Salute to Dealers” de Ford Motor Company. La consecución del President's Award (un premio que el concesionario ya sumó en sus vitrinas en las ediciones de 1989, 1995 y 2024) ratifica la constante vocación de servicio al cliente de Automóviles Crespo. El jurado, compuesto única y exclusivamente por los usuarios que han pasado por sus instalaciones de Elche y Orihuela, consolida a la plantilla de la concesión como uno de los grandes referentes de la marca en España.

Paralelamente, la multinacional Ford ha querido ensalzar la nominación de la concesión al programa global "Salute to Dealers" que es una distinción a los concesionarios de la marca que van más allá del negocio para realizar un impacto social y de apoyo a los colectivos más vulnerables en su entorno local. Durante el acto oficial, Jesús Alonso, presidente de Ford España, ha vuelto a visitar Elche para trasladar el orgullo que supone para la marca contar con empresas con este propósito social: "Mi más sincero agradecimiento a la familia Crespo por la nominación presentada en uno de los programas que, con toda honestidad, nos llena de mayor orgullo en Ford a nivel global: el 'Salute to Dealers'. Este no es un reconocimiento más; celebra la unión y la humanidad de nuestra red, devolviendo a la comunidad lo que nos da día a día. Gestos como los de Automóviles Crespo fortalecen los valores de solidaridad, compromiso y humanidad que compartimos, demostrando que en Ford no solo construimos vehículos, construimos comunidad". La nominación de Automóviles Crespo responde a un goteo constante de pequeñas-grandes acciones solidarias desarrolladas a lo largo de sus cinco décadas de historia. Entre estas iniciativas locales destacan la donación de vehículos a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para facilitar las visitas médicas domiciliarias; la donación de motores para escuelas de formación locales; o el haber sido pioneros en la idea de mantener sin coste los vehículos de los sanitarios durante la crisis del COVID-19 (iniciativa nacida en el concesionario que Ford España extendió después a nivel nacional). A todo ello se suman proyectos recientes de gran impacto, como la reparación, acondicionamiento y entrega gratuita de coches —que de otro modo habrían ido al desguace— a familias que perdieron su medio de transporte durante la DANA, por ejemplo.

Modesto Crespo Martínez, fundador de la concesión, en declaraciones a Onda Cero Elche ha destacado la profunda emoción que supone esta distinción social y la vinculó directamente con la identidad de la empresa desde su nacimiento en 1976: "Cuando constituí esta empresa hace ahora 50 años, quise que fuera algo distinto a un negocio. Tenía claro que la parte social era fundamental; quería que mi empresa, además de ser rentable, tuviera alma, valores y respeto para con los trabajadores y la sociedad. Nos han nominado por muchas acciones pequeñas durante 50 años que merecen reconocimiento por lo que representan. Estas iniciativas han sido, son y serán muy importantes para Automóviles Crespo, ya que entendemos que este compromiso social es precisamente lo que nos permite ser una empresa y no solo un negocio. Deseo compartir este hito con todo el equipo, cuya implicación diaria hace posible esta labor".

Por último, José Crespo, gerente de Automóviles Crespo, destacó el hito de recibir el cuarto President's Award: "Recibir nuestro cuarto President’s Award es la recompensa directa a la pasión diaria de las casi 50 personas que componen el equipo de Automóviles Crespo en Elche y Orihuela. Que sean los propios clientes quienes certifiquen la calidad de nuestro trabajo es el estímulo perfecto para seguir mejorando de cara al futuro".

Ford Motor Company es una empresa global con sede en Dearborn, Míchigan, comprometida con ayudar a construir un mundo mejor, en el que todas las personas sean libres de moverse y perseguir sus sueños. El plan Ford+ de la empresa para el crecimiento y la creación de valor combina las fortalezas existentes, las nuevas capacidades y las relaciones permanentes con los clientes para enriquecer sus experiencias y profundizar su lealtad.

Ford desarrolla y ofrece innovadores e imprescindibles camiones, vehículos utilitarios, deportivos, furgonetas comerciales y turismos Ford, así como vehículos de lujo Lincoln, junto con servicios conectados. La empresa lo hace a través de tres segmentos de negocio centrados en el cliente: Ford Blue, que diseña emblemáticos vehículos de gasolina e híbridos; Ford Model-e, que inventa vehículos eléctricos revolucionarios junto con software integrado que define experiencias digitales excepcionales para todos los clientes; y Ford Pro, que ayuda a los clientes comerciales a transformar y expandir sus negocios con vehículos y servicios adaptados a sus necesidades. Además, Ford ofrece servicios financieros a través de Ford Motor Credit Company. Ford emplea a unas 171.000 personas en todo el mundo.