Un incendio en Santa Pola moviliza para su extinción a bomberos de Elche, Crevillent, Torrevieja y San Vicente del Raspeig

Un incendio originado en las cámaras frigoríficas de una nave industrial cárnica ubicada en Santa Pola ha provocado en la madrugada de este martes la caída de parte del techo de la instalación. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales.

En las labores de extinción del incendio han participado efectivos de los parques de bomberos de Elche, Crevillent, Torrevieja y San Vicente del Raspeig.

La nave siniestrada está emplazada en la calle Marmolistas del polígono industrial In-Dos de Santa Pola.

El incendio se ha originado por causas que se investigan antes de las tres de la madrugada y los bomberos lo dieron por estabilizado pasadas las seis y media.

Durante la mañana, los efectivos del servicio de emergencia han estado trabajando en la zona.

El fuego llegó a generar mucho humo y ha provocada desperfectos importantes en la nave industrial.