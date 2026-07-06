Crece en Elche el malestar vecinal por el polvo de un aparcamiento de la calle Blas Orts Sánchez

Vecinos de la calle Blas Orts Sánchez del barrio Puertas Coloradas de Elche no descartan movilizarse si el Ayuntamiento no atiende la reivindicación de reacondicionar los dos solares que se usan como aparcamiento en esa zona.

El Ayuntamiento actuó en la zona a principios de año, invirtiendo más de 9.000 en el desbroce, nivelación y compactación del terreno, colocándose sobre toda la zona zahorra artificial.

Sin embargo, lejos de convertirse en una solución se ha agravado la generación de polvo que, según denuncian los vecinos afectados, provoca molestias continuas a modo de suciedad que afecta a las viviendas de los edificios de la zona, afectando en algunos casos incluso a la salud de vecinos.

Polvo de arena acumulado en el rail de una ventana de una vivienda de la calle Blas Orts Sánchez. | Onda Cero Elche

Los vecinos solicitan al Ayuntamiento que se realice una revisión urgente de las actuaciones que se llevaron a cabo, que se les facilite información detallada sobre los criterios y decisiones adoptadas, así como que se adopten medidas que garanticen el adecuado uso de esa área de aparcamiento y se minimicen los perjuicios a los vecinos.

Los vecinos de la calle del barrio Puertas Coloradas insisten en que la problemática no es nueva. Al tiempo que han recordado que han recabado firmas ciudadanas solicitando una revisión de las medidas adoptadas y la búsqueda de soluciones adecuadas. Lamentan que hasta la fecha no se ha obtenido una respuesta satisfactoria ni se han adoptado medidas correctoras.