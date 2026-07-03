Salud y bienestar

8 de cada 10 ciudadanos del barrio de Carrús de Elche valoran su salud como excelente

El proyecto CAIR de la Universidad Miguel Hernández de Elche, liderado por la profesora Lucy-Anne Parker, ha sido el encargado de representar la salud y el bienestar de la comunidad vecinal del barrio de Carrús

Noa Paños

Elche |

Evento de presentación de los datos recabados en la encuesta vecinal del barrio de Carrús.
Evento de presentación de los datos recabados en la encuesta vecinal del barrio de Carrús. | UMH

Bajo el lema 'Más que datos', los vecinos encuestados han participado activamente como 'científicos ciudadanos', junto al personal investigador de la UMH, asociaciones locales, profesionales sanitarios y actores clave en la dinamización del proyecto.

Algunos de los datos más relevantes del desglose de la jornada sobre la percepción general de salud son que los hombres muestran una percepción más positiva, del 82% frente a las mujeres con un 71%. Por otra parte, sobre el uso de los recursos comunitarios, los más utilizados son de carácter natural (55%), seguidos de los sociales (29%) y culturales (26%). Los recursos políticos (7%) y económicos (9%) registran las frecuencias más bajas.

Asimismo, el 75% de los encuestados declara tener un sentimiento de pertenencia al barrio muy fuerte. Dicho arraigo se encuentra muy vinculada con el incremento de edad, alcanzando el 91% en los mayores de 65 años, frente al 73% en la franja de 35-64 años y el 67% en los jóvenes de 18-34 años.

La presentación de los resultados ha representado un punto de encuentro fundamental donde los participantes del proceso han compartido dudas, relatado sus experiencias propias y debatido sobre los pasos de la iniciativa.

Finalmente, el evento ha quedado plasmado en una exposición fotográfica que muestra la estrecha relación entre vecinos, asociaciones y la vitalidad de los grupos informales en los espacios naturales, durante el proceso de documentación.

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