Deportivo-Elche: Riazor, primera parada de la 'era Anselmi'

El Elche se estrena en Riazor ante el Deportivo de La Coruña. La 'era Anselmi' comienza en un estadio talismán. Hay un grato recuerdo de la última visita a Coruña. El Elche de Eder Sarabia logró el ascenso a Primera División en 2025.

Poco más de un año después, el Elche se planta en Riazor con nuevo entrenador y con la intención de seguir asentándose en la máxima categoría. El Deportivo vivirá un día histórico en su regreso a la élite, aunque hay tensión en las últimas fechas entre el club y la parroquia blanquiazul.

Con la intención de ser un equipo "competitivo", algo fundamental para Martín Anselmi, el Elche tratará de sacar algo positivo a domicilio. A priori, el once inicial no debería distar mucho del que se presentó en la última jornada de la pasada temporada en Montilivi. A pesar de la salida de hombres importantes como Febas o Álvaro Rodríguez, el club franjiverde mantiene a la base de la plantilla.

Grady Diangana y Yago de Santiago son baja para la cita en Riazor. En el Elche esperan la inscripción de Abiel Osorio y Ezequiel Ponce. A priori, no debería haber mayores problemas para que estén a disposición de Anselmi. Eso sí, todo apunta a que el '9' titular será Fer Niño.

En portería, Dituro apunta a la titularidad tras superar unas molestias en el hombro. La sorpresa podría llegar en la mediapunta con la titularidad del canterano Ali Houary junto a Lucas Cepeda. El canterano ya sabe lo que es ser titular en Primera y Anselmi podría premiar su gran pretemporada.

En el Deportivo la gran duda es el estado físico de Yeremay, al que se ha estado 'mimando' durante toda la pretemporada. La estrella del cuadro gallego podría no forzar en la primera jornada ante el Elche.