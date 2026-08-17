La Policía Nacional detiene en Elche a un padre y a su hijo por distribuir cocaína a domicilio en una motocicleta.

Agentes de la Policía Nacional han detenido este domingo en Elche a dos hombres, padre e hijo de 56 y 30 años de edad, acusados de un delito de tráfico de drogas por vender sustancias estupefacientes a domicilio mediante el reparto en motocicleta. Los varones operaban por medio del sistema de ‘telecoca’ en un domicilio ubicado en el ilicitano barrio de Carrús, donde estarían distribuyendo las sustancias al menudeo.

El Grupo de Estupefacientes de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional en Elche fueron los encargados de la investigación. Desde el grupo constataron que los arrestados realizaban cortos desplazamientos en motocicleta a otros domicilios y en los portales realizaban la venta con el comprador en un breve espacio de tiempo.

Además, apreciaron que cuando se desplazaban en el ciclomotor tomaban numerosas medidas de seguridad, para detectar si estaban siendo seguidos y daban incluso varias vueltas a la manzana de su domicilio antes de introducirse en el garaje.

La detención de los dos hombres, ya puestos a disposición judicial, se realizó por la entrada y registro en el domicilio de los investigados por parte de los agentes. En el domicilio del barrio de Carrús intervinieron 95 gramos de cocaína, 5.600 euros en efectivo, una balanza de precisión y diversos útiles destinados a la distribución al menudeo de sustancias estupefacientes. También encontraron portaobjetos en uno de los ciclomotores que utilizaban para desplazarse.