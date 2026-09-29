El Camp d’Elx y los regantes del Vinalopó piden explicaciones por la doble rotura en la red del Tajo-Segura que va a impedir el trasvase unos cinco meses

Los agricultores del Camp d’Elx que riegan con agua del trasvase Tajo-Segura han lamentado este martes la “falta de mantenimiento” de esa infraestructura hídrica, situación que, según han insistido, ha quedado constatada con la rotura registrada en dos puntos del acueducto en las zonas de Alomacid de Zorita y Liétor.

Según se ha comunicado a los regantes, la reparación de las roturas se va a alargar unos cinco meses, periodo en el que el trasvase no aportará agua a los agricultores de la cuenca del río Segura.

Ángel Urbina, portavoz de Fecoreva, la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana, ha destacado que, afortunadamente, el buen hacer de los agricultures en el uso de los recursos hídricos de los que disponen permiten tener reservas para afrontar con garantías de suministro de agua esa situación.

Fin del Año Hidrológico y perspectiva del nuevo

Por otro lado, el Camp d’Elx y el de las comarcas del Vinalopó cierran este miércoles el año hidrológico 2025-2026 realizando un balance positivo del mismo tanto en la cuenca del Segura como en la del Júcar.

En el caso de la cuenca regada con agua del Tajo-Segura, el nuevo Año Hidrológico que comienza el jueves, el primer día del mes de octubre, va a comenzar con la incertidumbre de conocer si a partir del 1 de enero de 2027 se cambiarán las reglas de explotación del trasvase.

En principio, el caudal ecológico en la cabecera del trasvase se elevará en esa fecha hasta los 8,65 metros cúbicos por segundo, que es una medida que, si finalmente se aplica, reducirá de manera muy importe el volumen anual de agua que llega a la cuenca del Segura procedente del río Tajo, que actualmente en el Camp d’Elx se cifra en unos 40 hectómetros cúbicos de agua.

En torno al trasvase Júcar-Vinalopó la situación es diferente. En estos momentos se está negociando las reglas de explotación que regirán las transferencias hídricas durante el próximo año hidrológico.

En este sentido, Ángel Urbina, que también el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baja, ha puesto en valor que este año se ha elevado el volumen del trasvase Júcar-Vinalopó hasta los 37 hectómetros cúbicos de agua.