La Policía Local de Elche celebra la festividad de su patrón San Rafael con la entrega de cerca de 200 distinciones

La Policía Local de Elche ha celebrado en la mañana de este domingo la festividad de San Rafael, que es su patrón, con un acto institucional en el que se ha reconocido los méritos extraordinarios y los servicios prestados por miembros del cuerpo, profesionales de otros ámbitos y personal que ha colaborado con la Policía Local.

Durante el acto, celebrado en el Paseo de la Estación, se han entregado ocho metopas institucionales, 57 diplomas por servicios destacados, 47 medallas por actuaciones durante la DANA que asoló el sur de la provincia de Valencia en 2024 y 87 medallas de Plata al Mérito Policial.

Pablo Ruz, alcalde de Elche, ha destacado durante su intervención en el acto el “agradecimiento y el orgullo de toda la ciudad” hacia los integrantes de la Policía Local y ha subrayado su capacidad para “prepararse y adaptarse” a un municipio que crece y se transforma y a nuevas realidades en materia de seguridad.

Ruz ha anunciado que se está ultimando el primer Plan Estratégico de la Policía Local de Elche, del que ha dicho que será una herramienta destinada a “priorizar y mejorar la organización de todos los recursos” con el objetivo de seguir mejorando la atención que reciben los ilicitanos.

El alcalde de Elche ha apuntado que uno de los pilares de ese Plan Estratégico será la atención y respuesta ante las emergencias.

Por otro lado, Pablo Ruz ha avanzado que el Ayuntamiento ilicitano está preparando el proyecto del Centro de Formación en Seguridad y Respuesta ante las Emergencias, que se ubicará en las instalaciones del antiguo colegio Carlos III, en el barrio de San Antón. El proyecto estará contemplado en el próximo presupuesto municipal.

Reconocimiento a Protección Civil

Asimismo, el alcalde ha dedicado también parte de su discurso a reconocer la labor de los voluntarios de Protección Civil de Elche y, entre otros aspectos, ha subrayado que durante el primer trimestre de 2027 se instituirá el Día de la Protección Civil en Elche, una jornada específica para reconocer la labor de quienes “nos entregan desinteresadamente lo mejor que tienen: su tiempo y su vida”.

Durante el acto institucional con motivo de la celebración del patrón de la Policía Local de Elche, el Comisario del cuerpo José Fernández Villafranca ha puesto en valor que detrás de cada medalla y reconocimiento policial “hay una historia”, vinculada a intervenciones que han permitido evitar tragedias, salvar vidas o atender situaciones de especial complejidad. En este sentido, ha puesto en valor el trabajo diario de los agentes, “que no hace ruido pero que cambia la ciudad”.

Villafranca ha incidido también en la importancia de la formación para que los agentes puedan afrontar con preparación los nuevos retos del servicio.