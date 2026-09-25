El Eldense que viene con Messi: continuidad y un proyecto "ambicioso" para consolidarse en fútbol profesional

La afición del CD Eldense sigue muy pendiente de los movimientos en la entidad tras la compra por parte de Leo Messi. En el Deportivo está claro que lo importante es el choque de este domingo en El Plantío ante el Burgos, pero en la ciudad el tema del momento sigue siendo la operación por la que el astro argentino desembarcará en Elda.

El proyecto ya está en marcha. Desde el entorno de Messi confirman que la continuidad va a ser la principal seña del 'nuevo Eldense'. Víctor Lafuente, junto a Alonso Cortés, va a continuar al frente de la dirección deportiva. Ha sido el encargado de diseñar la plantilla y se está muy satisfecho con su labor durante este verano.

Al mismo tiempo, Mario Rosas continuará ocupando el puesto de director general. La persona de confianza de la anterior propiedad también ha convencido para seguir en la entidad azulgrana. De hecho, ha ganado peso esta temporada y en los últimos encuentros se le ha podido ver junto a representantes institucionales de la ciudad y a personas ligadas a Messi. Alberto Spinelli también seguirá.

'Solo' falta el nombramiento de una directiva que lidere el organigrama de la entidad. La idea es esperar a que culmine todo el proceso para poder anunciar los movimientos. El 'lío' judicial entre los expresidentes Pascual Pérez y Carolina Holguín no afectará en nada a una operación ya firmada.

Una de las grandes incógnitas al conocerse la noticia fue la 'implicación' que podría llegar a tener Messi en el Eldense. Ahora ya hay pocas dudas. El astro argentino está más que pendiente de lo que sucede en el Deportivo. Celebró con un like el triunfo en Gijón y en el club aseguran que está "muy implicado" con el proyecto. Ve todos los partidos de 'su' equipo.

El entorno del argentino asevera que el objetivo es "consolidar" al Eldense en el fútbol profesional tras el ascenso a Segunda. Se ha confeccionado una plantilla para ello y la intención es ir dando pasos poco a poco en lo deportivo. La llegada de Messi no implica que el ascenso vaya a ser el objetivo inmediatamente, pero sí recalcan la "ambición" del proyecto.

Más allá del terreno de juego

El proyecto en el Eldense de la nueva propiedad va más allá de lo que suceda en el terreno de juego. Al margen del crecimiento deportivo, se pretende trabajar de la mano de distintos sectores del municipio para mejorar las instalaciones y poder ayudar al desarrollo de Elda.

En este sentido, Información avanzaba que uno de los proyectos estrella de Leo Messi sería la creación de una ciudad deportiva en la ciudad. Distintas fuentes confirman que la idea es construir una ciudad deportiva "de primer nivel", para lo que se trabajará con el objetivo también de generar oportunidades de empleo en Elda.