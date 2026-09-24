El PSOE de Elche califica de “desastre” la gestión del PP y Vox en el mantenimiento del arbolado de nueva plantación

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha calificado este jueves de “desastre” la gestión y el mantenimiento del arbolado que está llevando a cabo el gobierno municipal “en distintos puntos del municipio”.

Los socialistas han pedido explicaciones sobre la planificación y el seguimiento de las plantaciones de nuevo arbolado realizadas.

Mariano Valera, portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Elche, ha lamentado que se están plantando árboles, haciendo una foto y grabando un vídeo para, a continuación, no prestar un adecuado mantenimiento de esos ejemplares con los que muchos de ellos se secan.

Valera ha puesto la calle Piaña, en Carrús, como uno de los ejemplos destacados de esta situación: “Plantan árboles para dar sombra y muchos dan vergüenza porque están totalmente secos; se hacen la foto y el vídeo y si te he visto no me acuerdo”, ha señalado Mariano Valera.

El PSOE de Elche ha reclamado al gobierno municipal que explique qué planificación está siguiendo y qué ha ocurrido con el Plan Director de Arbolado que se anunció. También ha pedido conocer qué informes técnicos justifican la elección de las especies plantadas y qué garantías existen para asegurar su posterior mantenimiento.

Mariano Valera ha advertido que esa situación “contradice” los compromisos asumidos por el ejecutivo municipal, incidiendo en que “mientras el alcalde anunció públicamente el objetivo de alcanzar los 5.000 nuevos árboles en la ciudad y contar con una estrategia coordinada, la realidad que se observa en las calles refleja una falta de planificación que puede comprometer tanto los recursos municipales como el futuro del espacio verde y la sombra en los barrios”.