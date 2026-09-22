Los horarios dan una tregua al Elche

El Elche de Martín Anselmi afronta este largo parón por selecciones con la tranquilidad que ha dado el triunfo ante el Espanyol. No ha servido para abandonar la zona de descenso, pero de haber perdido en el RCDE Stadium la situación sería muy distinta en el entorno franjiverde. El siguiente partido será el domingo 11 de octubre en el Martínez Valero.

La Liga ha dado a conocer los horarios para el mes de octubre y al Elche le dan una pequeña tregua. Hasta ahora, en las siete primeras jornadas, los de Martín Anselmi han disputado cinco encuentros entre semana. Ante Deportivo y Real Sociedad se jugó lunes; frente a Racing y Espanyol, viernes; y contra el Real Madrid, en jornada intersemanal, martes.

Los próximos tres compromisos ligueros para los ilicitanos serán en fin de semana. Recibirán al Celta el domingo 11 de octubre a las 14:00 horas; visitarán al Villarreal en La Cerámica el sábado 17 de octubre desde las 16:15 horas; y actuarán de nuevo como foráneos contra el Rayo Vallecano el sábado 24 de octubre a las 14:00 horas.

Después de esas dos salidas consecutivas, tocará jugar dos encuentros seguidos en el Martínez Valero. Valencia y Real Betis pasarán por el feudo franjiverde. Hasta el momento, el rendimiento es claramente superior a domicilio. De hecho, los cinco puntos de los de Anselmi han llegado lejos de Elche.

Este parón será utilizado para que algunos jugadores adquieran los conceptos del juego franjiverde y el ritmo competitivo. Por ejemplo, Kevin Lomonaco. Aún no se ha estrenado en una convocatoria. El Elche jugará un amistoso este viernes a puerta cerrada ante el Cartagena.