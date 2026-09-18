Gamo Rent a Car nace de la experiencia en el mundo del transporte con el objetivo de apoyar a las empresas, autónomos y particulares que necesiten alquilar por horas, días o más tiempo una furgoneta. La empresa quiere consolidarse en la provincia de Alicante y potenciar los alquileres mensuales y de larga duración que contratan las empresas y autónomos.

Se trata de n rent a car diferente que ofrece vehículos nuevos, disponibilidad y, sobre todo, atención personalizada. Actualmente, Gamo Rent a Car cuenta con 87 furgonetas y siguen apostando por ampliar y renovar su flota de vehículos. Quieren ser una solución de movilidad de confianza para Elche y para toda la provincia de Alicante. Tienen su sede en el Polígono Industrial de Carrús de Elche, en Avenida de Novelda. Su ubicación permite una conexión rápida con importantes vías de comunicación y facilita atender no solamente a Elche, sino también a clientes procedentes de Alicante, el resto del Vinalopó, Vega Baja y otras localidades de la provincia.

Ofrece un horario de 08:00h a 20:00h ininterrumpido de lunes a viernes y los sábados de 08:00h a 13:00h. Además, ofrecen un servicio de 24h donde posicionan una furgoneta en el punto de la avería en menos de 1 hora si fuera necesario para que los clientes no pierdan ni un solo minuto en su trabajo y es un servicio que está funcionando muy bien. Gamo rent a car ofrece, también, soluciones de urgencia para empresas y autónomos y dispone de devolución mediante buzón de llaves las 24 horas del día.