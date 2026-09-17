El sector empresarial de Villena presenta en el mercado chino sus productos de alta calidad.

Las empresas de Villena buscan nuevas oportunidades en el mercado de China gracias a la misión comercial que una delegación municipal ha organizado al país asiático en busca de inversores, el desarrollo de plataformas logísticas y de nuevas alianzas entre empresas de ambos países. Las empresas que han aportado su portafolio de productos y servicios en este viaje comercial son la Cooperativa Las Virtudes, Casa Balaguer, Bodegas Sierra Salinas, Bodegas Francisco Gómez, Q-Robótica, Biocomercio, Hexagon Agro SL, D’Villena, Snacks El Valle, Atlántica Agrícola y Boreal. La delegación municipal está formada por el alcalde, Fulgencio Cerdán; la edil de Desarrollo Económico, Paula García; y el director del Gabinete de Promoción y Desarrollo Económico, Manuel Amorós.

Este viaje al país asiático se produce después de la reunión con el Instituto de Comercio Exterior (ICEXI), que mantuvo una sesión formativa encabezada por el director provincial, Rafael Ortega. En este encuentro previo, los responsables del ICEX, que han apoyado esta misión comercial, ofrecieron información específica para la exportación de productos y la penetración en el mercado chino, en concreto sobre documentación requerida, trámites tributarios y certificados exigidos por las autoridades asiáticas.

El mercado chino, que es uno de los más exportadores del mundo, también cuenta con una gran demanda de productos de calidad como los vinos, el aceite de oliva, la alimentación en general, además de tecnología, calzado técnico o de gama alta, producciones ecológicas y fertilizante de nueva generación.

Las autoridades chinas han establecido varias rondas de contactos con la delegación villenense en la ciudad de Guilin que permitan generar alianzas dobles, tanto para empresas españolas que quieran operar y comercializar en China, como para las empresas asiáticas que buscan socios en Europa con los que establecer sinergias de producción, comercialización y de inversiones estratégicas.

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha señalado que “Villena se encuentra muy bien posicionada en los informes técnicos de aquellas empresas que buscan operadores logísticos, que les permitan operar en la península y tener un acceso directo con Europa. De ahí, la oportunidad y la tarea de intermediación que hemos acometido para favorecer futuros negocios, impulsar la internacionalización y la cooperación comercial entre empresas de Villena y empresas de China”.

Cerdán señaló que algunas empresas de Villena ya operan en China y cuentan con delegaciones comerciales propias, pero que no abarca la totalidad del país, lo que hace interesante esta apuesta por el desarrollo industrial de la ciudad para llegar al mercado de esta región del interior del país asiático.