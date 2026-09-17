Calleja, presentado en el CD Eldense: "Que esté Messi en el proyecto es una garantía"

Javi Calleja ha firmado como técnico del CD Eldense hasta 2028 y otra temporada adicional en función de objetivos. El preparador madrileño ha dirigido este jueves su primera sesión de entrenamiento tras ser presentado en el Nuevo Pepico Amat y este sábado debutará ante el Eibar.

Calleja ha afirmado que quieren ayudar "a que el club siga creciendo". "Desde el primer momento me mostraron lo que querían hacer y el hecho de que esté Messi en el proyecto es una garantía para todos", ha admitido. Y es que la compra del club azulgrana por el astro argentino es una realidad. Solo falta el último trámite del Consejo Superior de Deportes.

El nuevo entrenador del Deportivo ya ha podido ver algún partido del equipo. Calleja cree que "hay buena materia prima para lo que queremos desarrollar". Con los pies en el suelo por representar a "un equipo humilde", el objetivo de la entidad del Nuevo Pepico Amat será seguir dando pasos hacia delante.

Para Calleja no será un problema la plantilla tan larga que se ha confeccionado: "Nos da la posibilidad de que nadie se relaje porque hay mucha competencia".

Por su parte, el director deportivo Víctor Lafuente ha ensalzado la figura de Calleja y la experiencia del técnico madrileño. "La decisión de su contratación ha sido muy sencilla por nuestra parte", ha explicado el responsable de la parcela deportiva de la entidad del Nuevo Pepico Amat.

Respecto a los motivos que propiciaron la destitución de Claudio Barragán, ha aseverado que fue "una decisión con una reflexión profunda" y que no se tomó de la noche a la mañana. "Somos de los que pensamos que es mejor tomar decisiones pronto para tener más margen", ha dicho. Ha reconocido que el inicio liguero no fue el esperado, con dos puntos de doce sumados.