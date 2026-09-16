Alfonso Ortuño, expresidente del Eldense: "La llegada de Messi es sinónimo de futuro"

La llegada de Leo Messi a la propiedad del CD Eldense ha revolucionado la ciudad. Este martes se ejecutaba la operación y ahora solo queda el visto bueno del Consejo Superior de Deportes para poder oficializar que el astro argentino es el nuevo propietario de la entidad del Nuevo Pepico Amat.

Desde que el pasado martes se dio a conocer el principio de acuerdo, la noticia ha corrido como la pólvora tanto a nivel nacional como internacional. El Deportivo, tras el ascenso a Segunda, se ha convertido en uno de los equipos de moda del panorama futbolístico.

En Onda Cero hablamos con el expresidente Alfonso Ortuño. El empresario de Elda fue la cabeza visible del CD Eldense en dos etapas distintas, siempre al frente de una Gestora en momentos muy delicados a nivel institucional. Ortuño se muestra "muy contento" con la noticia de la venta a Messi.

"Puede ser un empujón importante en Elda y las comarcas del Vinalopó para ganar aficionados", afirma el expresidente. Alfonso Ortuño pide la "implicación" por parte del Ayuntamiento y de la ciudad para que crezca la "masa social" del Deportivo.

En lo deportivo, cree que "hay equipo de sobra" para lograr el objetivo de "salvar la categoría". El Eldense logró su primera victoria en El Molinón y ha salido de la zona de descenso antes de recibir al Eibar en el Nuevo Pepico Amat.

"Al Deportivo lo hemos sufrido más que disfrutado", bromea Ortuño sobre sus etapas como mandatario azulgrana. "He sido presidente no por iniciativa propia, sino para que no desapareciera", asevera. Y añade que "es un orgullo haber puesto un granito de arena" en la evolución de la entidad.

Por último, el empresario recuerda cómo "ha venido gente a aprovecharse" del Deportivo y celebra que la llegada de Messi es "sinónimo de futuro" para el Eldense.