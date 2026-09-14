Compromís y Podem presentan un acuerdo programático para Elche de cara a las próximas elecciones municipales

Compromís y Podem Elx han presentado hoy en rueda de prensa el acuerdo programático que trabajan estas formaciones desde hace más de un año. Se trata de las propuestas conjuntas con las que quieren sacar del gobierno de Pablo Ruz y de Vox para, según afirman "devolver la dignidad al Ayuntamiento de Elche después de una legislatura de retrocesos marcados por las prioridades de la extrema derecha".

La izquierda local ha preparado un proyecto de municipio que ha trabajado "desde la responsabilidad y el mandato que nos había hecho la gente de izquierdas para que haya ese entendimiento", ha explicado la portavoz del grupo municipal de Compromís, Esther Díez quien añade que "esta legislatura ha estado marcada por la espectacularidad de la política, pero la gente normal sigue teniendo los problemas que no ha sabido dar respuesta el alcalde, Pablo Ruz. Lo que es cierto es que ahora pagamos más impuestos y vivimos peor, y por eso estamos aquí para hablar de las iniciativas que pueden transformar la vida cotidiana de la gente, que para eso está la política".

La portavoz del grupo municipal ha asegurado que hoy "presentamos un punto de partida en un camino que continúa en los procesos que corresponde de cada formación y que culminará en la recogida de propuestas de formaciones, entidades y de la ciudadanía en general que se sume a este movimiento". Por su parte, la secretaría local de Més, Míriam Hurtado, ha detallado los puntos clave de este acuerdo programático donde la vivienda es uno de los principales problemas de la gente, por lo que es necesario articular las políticas públicas para garantizar el acceso digno al derecho constitucional de una vivienda. También ha hablado la secretaria local de economía justa, de la importancia de apoyar a los sectores productivos, impulsar la industria especializada, apoyar al sector primario y, sobre todo, dar respuestas a la población más joven y precarizada. Aparte del blindaje y refuerzo de los servicios públicos como son la educación, la sanidad y los servicios sociales o el impulso del deporte y de la cultura.

Además, ha relatado ejes importantísimos cómo poder garantizar la habitabilidad en el municipio frente a los retos del cambio climático con políticas de transición ecológica y mecanismos que eviten las desigualdades ambientales. Y por supuesto, políticas que garanticen la igualdad desde el feminismo, la diversidad, los derechos democráticos, la defensa de la lengua, la transparencia, la memoria democrática y una política de cooperación real y estable.

Por su parte, la representante de Podem Elx, Tony Macià, secretaria de feminismos y LGTBIQA+ en Podem, ha asegurado que "hemos comenzado la casa por los cimientos, sin prisas y con confianza. Hace más de un año que ponemos en común los elementos que nos unen y tienen la capacidad de transformar el municipio en un proceso que pretende facilitar la vida de los vecinos y vecinas de Elche. Ha sido un proceso de diálogo con las entidades del municipio para escuchar, vehicular y hacer realidad las propuestas, un camino que continuamos y que culminará a finales de este año e inicios del que viene con un proceso abierto a la ciudadanía para recoger propuestas y que nos acompañen en este camino”. Macià ha señalado que “la gente sencilla esté en las instituciones es muy importante para poder hacer una política real”.

Por último, el portavoz de Iniciativa Elx, Víctor Moreno, ha explicado que "este trabajo ha sido hablar de qué queremos hacer y de cómo lo haremos. Un diálogo de las fuerzas de izquierda locales para echar a un alcalde que no está a la altura de lo que Elche se merece, un PP que ha sido incapaz de llevar a cabo el proyecto con el que consiguió la alcaldía".

Moreno ha animado a la gente a participar en este proceso de consulta abierto a la ciudadanía y que contará con personas expertas que ayuden a recoger propuestas y materializarlas.