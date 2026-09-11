Anselmi respalda a Dituro: será titular en el Athletic-Elche

"Es un momento para respaldarle". Así zanjaba el debate sobre la portería del Elche el técnico Martín Anselmi. Dituro será titular en San Mamés frente al Athletic Club después de dos actuaciones que han generado disparidad de opiniones ante Racing de Santander y Real Sociedad.

"Sería injusto si cambiamos a nuestro capitán por dos partidos", ha afirmado el preparador argentino. También ha señalado que confía en Alejandro Iturbe y está preparado para jugar cuando le toque. De momento, seguirá esperando su oportunidad.

Dituro tuvo problemas en pretemporada y unas molestias en el hombro le impidieron completarla con normalidad. Empezó la Liga como titular y ha disputado los cuatro encuentros hasta el momento. El Elche es el equipo más goleado de Primera con doce tantos en contra.

Iturbe aún no ha debutado en partido oficial con el Elche en los catorce meses que lleva en el Martínez Valero. El año pasado, con Sarabia en el banquillo, el ex del Atlético de Madrid estuvo a la sombra de Dituro e Iñaki Peña.