El alcalde de Elda confirma el principio de acuerdo Messi-Eldense

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, confirmaba este martes por la noche la noticia del principio de acuerdo entre Leo Messi y el CD Eldense para que el astro argentino adquiera la entidad azulgrana. El primer edil recibió la pasada semana a la presidenta del club, Carolina Holguín, quien le trasladó su intención de vender el Eldense.

Alfaro ha contactado en las últimas horas con el gabinete de Messi que está al frente de la operación: "Esta misma noche nos han confirmado que ya hay un principio de acuerdo". Sin embargo, pide prudencia "con el debido respeto a la confidencialidad" hasta que no se concrete y oficialice la venta.

Eso sí, el alcalde de Elda ya hablaba de lo que supone para la ciudad ese principio de acuerdo: "Tenemos que sentirnos, una vez más, orgullosos de nuestra ciudad y del club de fútbol que nos representa, el Eldense, porque el hecho de que una figura como Leo Messi se fije en nosotros y tenga la intención de apostar por el club y por Elda es, obviamente, una noticia espectacular".

Alfaro afirmó que se van a respetar los tiempos de la negociación y quiso poner en valor "el apoyo que el Ayuntamiento ha brindado a la entidad azulgrana durante los doce últimos años para estabilizar su gestión y contribuir en el año 2023 a que volviera a ascender a Segunda División tras militar 60 años en categorías inferiores".