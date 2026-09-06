El Eldense destituye a Claudio Barragán en un movimiento que acerca el cambio de propiedad

‘Bombazo’ en Elda. Claudio Barragán ya no es entrenador del CD Eldense. En torno a las 16:30 horas, el club azulgrana ha emitido un comunicando anunciando la destitución del valenciano. Deja el cargo tras cuatro jornadas de Liga y apenas unas horas después del choque frente al Mallorca.

Barragán ha dirigido la sesión de entrenamiento con normalidad. A mediodía se le ha comunicado su destitución. Una noticia sorprendente para el propio técnico y para la afición del Eldense, que ve cómo la entidad prescinde del preparador que le ha devuelto al fútbol profesional.

La destitución del valenciano es una decisión del club. Josep Ferrando asume de manera interina las riendas del cuadro azulgrana. El Eldense ha sumado dos puntos en las cuatro primeras jornadas de Liga en Segunda División.

La noticia no hace más que alimentar los rumores de venta del Eldense. Algunas fuentes apuntan que el cambio de propiedad es inminente y que se podría formalizar esta misma semana para anunciarlo posteriormente.

Carolina Holguín estuvo presente en el palco del Nuevo Pepico Amat ante el Mallorca e incluso saltó al césped en los prolegómenos del partido. Sin embargo, parece que serían los últimos días del Grupo TH al frente del Deportivo.

Durante todo el verano se ha rumoreado con la llegada de un grupo inversor argentino a Elda. Desde la actual propiedad no confirman el cambio, pero la destitución de Barragán puede desencadenar el movimiento.