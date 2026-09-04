Héctor Díez se postula como alcaldable del PSOE en Elche con el aval de todos los exalcaldes socialistas de la ciudad

Héctor Díez ha oficializado hoy su candidatura al proceso interno de Primarias en el PSOE de Elche para optar a ser candidato a la Alcaldía de la ciudad en las elecciones municipales del mes de mayo del próximo año.

En el primer día de plazo para poder formalizar esa candidatura, Díez ha dado el paso arropado, entre otros, por todos los exalcaldes de Elche socialistas que están vivos: Manuel Rodríguez, Diego Maciá, Alejandro Soler y Carlos González.

La presidenta del PSOE de Elche; Ramón Abad, diputado del Grupo Socialista en Les Corts; Francisco Rubio; diputado en la Diputación de Alicante; concejales actuales del Grupo Socialista en el Ayuntamiento; exediles y militantes de base han acompañado a Héctor Díez en la comparecencia para postularse como alcalcable.

El plazo en el PSOE para presentar candidaturas para optar a ser el candidato a la Alcaldía las elecciones municipales de 2027 está abierto hasta el próximo lunes.

Acto anuncio de la candidtura de Héctor Díez a la Primarias para ser alcaldable en Elche. | Onda Cero Elche

“Quiero ser el alcalde que vuelva a situar a los ilicitanos como protagonistas del día del ayuntamiento, que humanice la política, dejando de lado personajes y relatos y priorice personas reales y soluciones a los problemas de tú a tú”, ha afirmado Héctor Díez, que actualmente es el protavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento, que también ha defendido que Elche tiene que ser la ciudad “plural y diversa desde el amor libre con derechos y donde todas las personas sean bienvenidas sin mirar su origen”.

Calendario de Primarias

El calendario de Primarias aprobado por las ejecutivas nacional y local establece que el periodo de presentación de candidaturas para las primarias a la cabeza de lista del PSOE en Elche ha comenzado este viernes y termina el día 7 de septiembre y que del 9 al 16 de septiembre empieza el periodo de recogida de avales. “Quiero recoger el apoyo de todos los militantes aunque me presente yo solo porque quiero el respaldo de la militancia y es lo que voy a hacer desde ya”, ha concluido Héctor Díez.