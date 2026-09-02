Investigan en Crevillent la agresión sufrida por el conserje de la Ciudad Deportiva Norte mientras desempeñaba sus funciones

La Guardia Civil y la Policía Local de Crevillent han abierto una investigación para aclarar la agresión sufrida este pasado martes por un funcionario público mientras desempeñaba sus funciones como conserje de dependencias municipales deportivas.

El incidente que se investiga ocurrió en la Ciudad Deportiva Norte del municipio crevillentina y el empleado público agredido precisó atención médica.

El Ayuntamiento de Crevillent ha emitido este miércoles un comunicado público en el que expresa su “más absoluta repulsa y condena” ante una agresión en la que, según se apunta, participó “un grupo de jóvenes”.

Desde el consistorio crevillentino se ha trasladado “todo el apoyo al trabajador y a su entorno”, al mismo tiempo que se ha condenado “firmemente cualquier comportamiento violento o intimidatorio hacia quienes desarrollan su trabajo al servicio de la ciudadanía”.

“El Consistorio lamenta profundamente que este tipo de conductas incívicas se produzcan precisamente en un espacio deportivo, donde deben prevalecer valores como el respeto, la convivencia, el compañerismo, el esfuerzo y el juego limpio”, recoge el comunicado que avanza que la “la Policía de Crevillent y Guardia Civil se encuentran recabando información y realizando las actuaciones necesarias para esclarecer lo sucedido, con el objetivo de perseguir y erradicar este tipo de comportamientos absolutamente inaceptables”.

Tras la agresión sufrida por el conserje de la instalación deportiva municipal, y como medida preventiva, se ha anunciado “el cierre de reservas en los campos de fútbol hasta el 13 de septiembre o hasta esclarecer los hechos”.

Además, el Ayuntamiento del municipio ha recordado que “se reforzó el reglamento de uso de instalaciones deportivas para perseguir este tipo de actos incívicos y vandálicos”.

“Ninguna discrepancia, conflicto o circunstancia justifica una agresión”, concluye el comunicado emitido por el Ayuntamiento de Crevillent.