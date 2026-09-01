El Elche cierra sus bandas con Roy Revivo y Rubén Sánchez

El Elche ha acelerado en las últimas horas para cerrar sus bandas. Para la izquierda llega Roy Revivo, futbolista israelí del Maccabi Tel Aviv. Para el otro costado es Rubén Sánchez el que apuntala la demarcación. Han sido dos nombres vinculados a la entidad desde hace semanas y se han podido desbloquear las operaciones.

Por Rubén Sánchez, con pasado en Mirandés y Granada, el Elche desembolsará en torno a medio millón de euros. Es un jugador con vocación ofensiva que podría desplazar a Buba Sangaré al eje central de la zaga. Y más tras la inminente salida de David Affengruber.

Revivo, por su parte, llega con ritmo tras jugar competición europea y Liga con el Maccabi Tel Aviv. El futbolista y su agente han apretado para recalar en el Martínez Valero, pues ven en el Elche una buena oportunidad para asentarse en la élite y en las principales ligas europeas. Competirá por el puesto con Germán Valera.