La Conselleria de Cultura ante el robo del Tesoro de Villena: “Es un problema que no afecta sólo a la Comunitat, sino a España y a Europa”

La Conselleria de Cultura ha condenado el robo del Tesoro de Villena, perpetrado este pasado jueves en el museo de este municipio de la comarca del Alto Vinalopó de la provincia de Alicante y ha afirmado que se trata de un problema que no afecta sólo a la Comunitat Valenciana, sino a España y a Europa en su conjunto, por lo que ha exigido “unidad y coordinación entre todas las administraciones” ante ese suceso.

Según ha informado la Generalitat Valenciana por medio de un comunicado, responsables de la Dirección General de Patrimonio Cultural ha mantenido una reunión telemática con representantes del Ministerio de Cultura y del resto de autonomías para abordar de forma conjunta la respuesta ante la oleada de robos organizados que afectan al patrimonio histórico.

En ella, la directora general de Patrimonio Cultural, Blanca Camarena, ha señalado que, frente a este tipo de episodios, “la respuesta ha de ser conjunta” porque no se trata de un problema de una comunidad ni de un muse sino de "un reto compartido" y que sólo se puede afrontar con cooperación.

Camarena ha insistido en que el robo perpetrado en Villena no es un caso aislado, recordando que este mismo año, en meses pasados, se han registrado asaltos similares en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz y en el Museo Provincial de Albacete, en los que también fueron sustraídas piezas de oro de gran valor histórico.

A ese patrón se suman los asaltos violentos registrados en los dos últimos años en museos de referencia del continente, como el ocurrido en octubre de 2025 en el Museo del Louvre o el registrado en enero de 2025 en el Museo Drents de Assen, en los Países Bajos.

El comunicado de la Generalitat añade que esta tendencia, confirmada recientemente por Europol, evidenciaría que el patrimonio cultural español y europeo se enfrenta a un "fenómeno delictivo creciente y cada vez más violento, ante el que ningún país ni institución está exento".

Ante esa situación el gobierno valenciano sostiene que lo sucedido en Villena no debe interpretarse como un cuestionamiento de la seguridad de los museos españoles, que "cuentan con protocolos sólidos y personal altamente cualificado", sino como una llamada a reforzar la cooperación y adaptar las medidas a "una amenaza que evoluciona en toda Europa".

Protegido en una cámara acorazada

El Tesoro de Villena que ha sido robado estaba expuesto en el Museo de Villena (MUVI) en el interior de una cámara acorazada de 25 metros cuadrados y 3 metros de altura, con vidrios de seguridad, chapas metálicas blindadas y un techo de doble chapa de acero de 10 milímetros de espesor.

Por otro lado, ese espacio cuenta con un sistema de alarma concéntrico en cinco sistemas diferenciados o anillos de protección, que abarca el exterior y el interior, al tiempo que las cámaras de videovigilancia cuentan con visión nocturna.

Asimismo, antes de la apertura del MUVI se recibieron dos auditorías de seguridad que establecieron las medidas y mejoras en algunos puntos, que fueron asumidas e implementadas.

El museo obtuvo el certificado necesario para su apertura conforme a las normas aplicables a las instalaciones museísticas con un sistema de seguridad nivel 3, y el traslado del Tesoro de Villena hasta el recinto museístico se realizó con autorización de la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura.

El MUVI cerrado 'sine die'

El MUVI permanece cerrado y sin fecha de reapertura tras el asalto cometido la madrugada del jueves en el que al menos tres personas encapuchadas entraron en el museo y, en menos de cuatro minutos, robaron gran parte del Tesoro de Villena, que es un conjunto de piezas de orfebrería de la Edad de Bronce, datado en el año 1.000 antes de Cristo e integrado principalmente por piezas de oro: 11 cuencos, 28 brazaletes (el conjunto más numeroso), tres botellas y otras piezas. Lo completan tres botellas de plata, dos piezas mixtas (un botón de ámbar y oro y un remate de hierro y oro) y un brazalete de hierro.

La Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante continúa con la investigación del suceso y todas las hipótesis están abiertas.