El robo del Tesoro de Villena deja incógnitas por resolver como la relación con sustracciones recientes en otros museos

La Guardia Civil continúa investigando el robo del Tesoro de Villena. Las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del Museo de Villena (MUVI), en el que estaba expuesto, junto a los datos recabados por los agentes de la Policía Judicial de la Benemérita en la escena del robo, se analizan para tratar de encontrar datos y pruebas que puedan llevar a identificar a los ladrones.

El museo está cerrado al público y la rapidez con la que actuaron apunta a la alta cualificación de los implicados en un robo de esas características.

Los ladrones entraron en el Museo de Villena por una ventana del edificio y su especialización en robos como el ejecutado también la pone de manifiesto tremenda rapidez con la que actuaron. En apenas un par de minutos, entraron en el MUVI, usaron las mazas y otros elementos que llevaban para romper los cristales de seguridad de vitrina en la que estaba el Tesoro de Villena, se apoderaron de las piezas, salieron del edificio y emprendieron la huida en los coches que los esperaban fuera.

Posible relación con otros robos

Además, la investigación de la Guardia Civil también tiene que abordar otras aristas.

Una de ellas es la posible relación del grupo de delincuentes que actuó en Villena con otros dos robos registrados en los últimos meses en otros museos de España.

Este es el caso del que sufrió el Museo Arqueológico Provincia de Badajoz el pasado 25 de abril. En este robo el botín fue de 144 de las 149 monedas históricas que forman el conocido como Tesoro de Villanueva.

Por otro lado, en la noche del 27 al 28 de julio, cuatro encapuchados se llevaron 200 monedas de oro del Museo de Albacete en un asalto que, como el que se ha sufrido en Villena, apenas duró un minuto y medio. En el museo manchego los ladrones también accedieron al interior del edificio por una ventana.

Las monedas robadas son de las épocas de Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, Isabel la Católica e Isabel II.

¿Qué es el Tesoro de Villena?

El Tesoro de Villena, robado en la madrugada de ayer es uno de los conjuntos más valiosos de la Edad de Bronce en Europa. Está datado en el año 1.000 antes de Cristo.

Fue descubierto en diciembre de 1963 por el arqueólogo José María Soler y sus colaboradores, en el interior de una vasija, oculta en el lecho de una rambla situada en el término de Villena, en el antiguo poblado de Cabezo Redondo.

Está compuesto por 66 piezas, en su mayoría, por piezas de oro, cuyo peso conjunto suma un total de nueve kilos.

Son de oro once cuencos y 28 brazaletes constituyen el conjunto más numeroso, si bien también tiene tres botellas y varias piezas diversas.

Además, cuentan con tres botellas de plata y dos piezas mixtas (un botón de ámbar y oro y un remate de hierro y oro), así como que tiene un brazalete de hierro.

De las 66 piezas que integran el Tesoro de Villena sólo se han salvado del robo tres vasijas de plata, un brazalete y gran parte de los adornos del bastón que forma el Tesoro de Villena, así como una de las cuatro coronas del mismo.