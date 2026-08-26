La Policía Local de Aspe frustra en el último año catorce intentos de okupación de viviendas

La unidad Anti Okupación de la Policía Local de Aspe está cumpliendo tres años de funcionamiento.

En los últimos doce meses, desde agosto del pasado año, ha acumulado catorce actuaciones distintas frente a intentos de okupación de viviendas y fincas rústicas del municipio de la comarca del Medio Vinalopó.

La acción de los agentes comienza a raíz de tener conocimiento de una okupación a través de una denuncia ciudadana. Los agentes se movilizan entonces hasta el lugar y median con los implicados para que abandonen el inmueble.

La agilidad de la respuesta policial se está mostrando esencial para conseguir el objetivo que se persiguió con la creación de esa unidad en el seno de la Policía Local de Aspe.

El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, ha realizado este miércoles a Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó ha realizado un balance “positivo” de la acción de esa novedosa unidad policial, cuyas últimas actuaciones han evitado la okupación irregular de viviendas en la avenida de la Constitución y en las calles Alfonso X El Sabio y Colón.

Todas las intervenciones se llevan a cabo se realizan en colaboración con la Guardia Civil y parten siempre de la mediación de los agentes con las personas que han ocupado ilegalmente la vivienda, desalojándolas de la misma.

Durante el último año se ha actuado frente al intento en distintas ocasiones de la ocupación ilegal de una misma vivienda vacía.

Por otro lado, el alcalde de Aspe ha recalcado que se ha detectado la acción en la localidad de la comarca del Medio Vinalopó de redes que, de forma totalmente ilegal, alquilan viviendas de las que no tienen su propiedad.

En este sentido, Antonio Puerto ha incidido en que también se va a actuar contra esas organizaciones.

La unidad Anti Okupación de viviendas de la Policía Local de Aspe fue creada en el año 2023 y está integrada por dos oficiales y dos agentes.