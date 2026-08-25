Un 'meteotsunami’ sorprende Santa Pola: qué es y cuál es su causa

Las áreas de Gran Playa y Playa Lisa de Santa Pola vivieron ayer un ‘meteotsunami’, que es un fenómeno que produce una subida y bajada rápida del nivel del mar.

El ‘meteotsunami’ se origina por cambios en la atmósfera y no por terremotos y el registrado ayer en la villa marinera sorprendió en torno a las 13:30 horas a vecinos, bañistas y comerciantes de esas áreas.

A esa hora, en un primer momento, la orilla del mar se reiteró hacia el fondo y en torno a tres horas después, hacia las 16:30 horas, volvió de forma repentina, cubriendo la arena de ambas playas y llegando incluso al área de las viviendas de Playa Lisa, anegando con varios centímetros de agua la calzada del Paseo Blasco Ibañez.

No es la primera vez que Santa Pola vive un episodio de esas características ya que hace cinco años se registró un fenómeno meteorológico similar, pero de mayor envergadura que llegó incluso a provocar daños en varios barcos que se encontraban amarrados en el puerto de la localidad.

No por conocido en ocasiones anteriores, el ‘meteotsunami’ ha sido menos sorprendente.

Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, nos ha explicado la razón por la que se produce un fenómeno que, según ha destacado, es bastante frecuente en el mar Mediterráneo, sobre todo en Baleares, donde se conoce también con el nombre de ‘rissaga’.

Es un fenómeno que nada tiene que ver con el tsunami que provoca un terremoto.

El fenómeno sorprendió a todo el mundo en torno a la una y media del mediodía de ayer cuando el agua de la playa se retiró unos diez metros, ganando la arena ese espacio. Así estuvo aproximadamente tres horas hasta que, hacia las cuatro y media de la tarde, de forma paulatina, el agua volvió, recuperando su espacio e incluso superándolo en unos 200 metros desde la orilla habitual de la playa.

Se puede prevenir

El ‘meteotsunami’ o ‘rissaga’ se puede predecir y de hecho el vivido ayer había activado una alerta meteorológica por ello en la costa de Baleares, donde era más probable, si bien sorprendió a la costa de Santa Pola y de otros puntos de la provincia de Alicante como Torrevieja y Jávea.

En principio, la situación actual del mar y de las condiciones meteorológicas se apuntan a que no es probable que en los próximos días y semanas se vaya a registrar otros episodios de ‘meteotsunami’.

Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante.