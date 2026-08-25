Amigos de los Humedales del Sur de Alicante pregunta a Medioambiente por las consecuencias de un brote de botulismo en El Hondo

La asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha preguntado a la Conselleria de Medioambiente por el alcance de un brote de botulismo que, dice el colectivo ecologistas, “desde hace varias semanas está afectando al Parque Natural de El Hondo, cuya superficie se extiende por los términos municipales de Crevillent y de Elche.

AHSA asegura que el brote de botulismo ha provocado la muerte de una cifra “significativa” de aves acuáticas.

En el escrito que se ha remitido a la conselleria, la entidad ecologista ha reclamado que se informe del número de aves fallecidas en El Hondo por esa enfermedad infecciosa, señalando a qué especie pertenecen y las áreas del humedal en las que han sido encontradas.

Desde Amigos de los Humedales del Sur de Alicante se ha explicado que la enfermedad del botulismo se puede desarrollar tras una intoxicación causada por la ingestión de una toxina producida por una bacteria y que las aves se intoxican al ingerir invertebrados, principalmente larvas de mosca que se han alimentado de animales muertos en descomposición que tienen esa bacteria.

Por ello, el colectivo conservacionista incide en que “es indispensable” la “retirada de cadáveres de fauna que pueden propagar la enfermedad.

Además, la entidad sostiene que “otra de las medidas que se toman en los humedales para atajar los brotes epidémicos de botulismo es su desecación temporal”, según ha destacado Sergio Arroyo, presidente de AHSA.

El colectivo conservacionista ha señalado que el embalse de Poniente es el sector del parque natural donde se han estado recogiendo más aves enfermas o muertas. Como consecuencia de ello, los ecologistas también han preguntado a la Conselleria de Medioambiente si se ha requerido a la Comunidad de Riegos de Levante, propietaria del mismo, su desecación temporal para mitigar el impacto del brote epidémico.