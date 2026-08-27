Roban el Tesoro de Villena en un asalto de madrugada al museo que lo albergaba desde el año 2024

Cuatro minutos. Ese es el tiempo que han empleados unos ladrones en la madrugada de este jueves para robar el Tesoro de Villena del interior del Museo de Villena, del Muvi.

El robo se ha producido a las 05:20 horas. A esa hora han saltado las alarmas del museo.

El Tesoro de Villena es el conjunto de vajilla áurea más importante de Europa datado en la Edad de Bronce. Es un conjunto de orfebrería fechado hacia el año 1000 antes de Cristo que está compuesto principalmente por piezas de oro, pero también de plata y bronce.

Los agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil están a hora de escribir estas líneas en el interior del Muvi tratando de recabar elementos que puedan llevar a la identificación de los autores de un robo que estaba perfectamente planificado. De hecho, por ejemplo, cuatro minutos antes de que saltaran las alarmas del Muvi, a las 05:16 horas, habían comenzado a sonar las del polideportivo de Villena, que está a las afuera del municipio de la comarca del Alto Vinalopó. Se sospecha que las alarmas del recinto deportivo han podido hacerse saltar con la intención de movilizar recursos policiales al lugar en esos minutos necesarios para entrar en el museo y apoderarse del Tesoro de Villena, que está compuesto de 64 piezas distintas.

De lo que sí se tiene la certeza es que a las 05:24 horas en el Muvi ya no había nadie y el robo se había consumado.

Entre otras, tiene 11 cuencos, 28 brazaletes y tres botellas; también lo forman tres botellas de plata, dos piezas mixtas de ámbar y oro y otra de hierro y oro, y un último brazalete de hierro.