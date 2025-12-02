El MUVI de Villena, candidato a Mejor Museo de Europa

El Museo de Villena, el MUVI, ha sido seleccionado para ser reconocido como el Mejor Museo de Europa. Será en 2026 y competirá con 34 museos europeos que han sido seleccionados por un jurado especializado que para su elección ha valorado desde el diseño museístico a las instalaciones, pasando por la introducción de la tecnología y el peso específico de las piezas en exposición.

Los premios están promovidos por la European Museum Forum, que es una organización independiente sin ánimo de lucro que promueve la calidad pública de los museos europeos.

El MUVI compite por esa distinción con museos de toda Europa, dos de ellos de España, que son concretamente el Museo Minero de La Unión (Murcia) y Galáctica, el centro de difusión y práctica de la astronomía en Arcos de Salinas (Teruel).

El fallo final se conocerá el 13 de junio del próximo año 2026 en una reunión de la entidad que entrega los premios que se celebrará en Bilbao.

El alcalde Villena, Fulgencio Cerdán, ha mostrado hoy su satisfacción por esa nominación. Ha recalcado que la simple presencia del MUVI en la terna de museos que optar al reconocimiento es “un éxito” ya que, ha incidido, los criterios de selección han sido “muy exigentes”. Ha puesto en valor que esa nominación “refuerza” la proyección nacional e internacional de Villena y del Muvi.

Acto en el que se ha anunciado la candidatura del MUVI a Mejor Museo de Europa. | Ayuntamiento de Villena

Por su parte, María Server, concejala de Cultura, centró sus felicitaciones en el esfuerzo que realiza el personal del MUVI, de quienes destacó su “fuerte compromiso, el amor que ponen a todas las acciones y la profesionalidad que le imprimen. El MUVI es un centro de referencia nacional e internacional, tanto por la muestra expositiva que ofrece como por la referencia científica en que se ha convertido el MUVI, gracias al fondo, pero también a la biblioteca Schubart”.