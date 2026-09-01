Affengruber no entrena con el Elche a expensas de cerrar su traspaso

El futuro de David Affengruber parece cada vez más lejos del Elche. El central austríaco no se ha ejercitado este martes en el Díez Iborra junto a la plantilla, como ha podido confirmar Onda Cero. Según el club, se ha quedado en las instalaciones del Martínez Valero ejercitándose en el gimnasio.

Desde este domingo, en Inglaterra apuntan al interés que despierta el defensa en la Premier. Primero fue el Southampton, de la Championship, y después el Crystal Palace. Ahora, según el periodista Matteo Moretto es el Fulham de Álvaro Arbeloa es el mejor posicionado para hacerse con sus servicios.

Affengruber finaliza contrato en junio de 2027, por lo que si no renueva es la última oportunidad del Elche para sacar 'tajada' por un jugador que ha despuntado en los dos cursos en el Martínez Valero. El precio del traspaso podría rondar los 12 millones de euros. El central fue al Mundial con Austria.

Las últimas horas de mercado serán importantes para determinar su futuro. Por cierto, Bambo Diaby también se ha quedado en el gimnasio a la espera de resolver su futuro. No cuenta para Martín Anselmi, pero su salida no está nada clara. Fer Niño, con alguna molestia, tampoco se ha ejercitado en el Díez Iborra.